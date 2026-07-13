W zawodach rangi Gold cyklu World Athletics Continental Tour w Budapeszcie zobaczymy m.in. Armanda Duplantisa, dwukrotnego mistrza olimpijskiego i trzykrotnego mistrza świata w skoku o tyczce. Szwed w tym roku wyśrubował rekord świata w swojej dyscyplinie na wysokość 6,31 metra. We wtorkowym mityngu Duplantis zmierzy się m. in. z rewelacyjnym Grekiem Emmanouilem Karalisem.

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Polscy kibice będą mogli dopingować Pawła Fajdka, rywalizującego w rzucie młotem. Polak w tym sezonie rzucał już powyżej 80 metrów - osiągnął rezultat 82,09 m. Faworytem do triumfu w stolicy Węgier będzie Kanadyjczyk Ethan Katzberg.

W mityngu Istvána Gyulaia w Budapeszcie wystąpią również inni reprezentanci Polski. Na 800 metrów pobiegnie Maciej Wyderka, a na dystansie 3000 metrów na starcie zobaczymy Michała Rozmysa.

Kibice zgromadzeni na trybunach i przed telewizorami zobaczą także bardzo ciekawe biegi sprinterskie. Na 100 metrów pobiegnie między innymi Julien Alfred, na dystansie dwa razy dłuższym wystąpi inna gwiazda sprintu Gabby Thomas. Ciekawie powinno być również na skoczni w dal, gdzie faworytem będzie reprezentant Grecji Miltiadis Tentoglou.

Transmisja TV i stream online z mityngu World Athletics Continental Tour Gold w Budapeszcie we wtorek 14 lipca od 17:30 w Polsacie Sport 1 i Polsacie Box Go.

psl, Polsat Sport