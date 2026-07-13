Wszystko jasne! To on odroczył karę Baloguna. Wskazali nazwisko

Piłka nożna

Od kilku tygodni piłkarski świat żyje decyzją o zawieszeniu kary dla Folarina Baloguna, który otrzymał czerwoną kartkę w meczu z Bośnią i Hercegowiną. Teraz na jaw wyszły nowe raporty zagranicznych żurnalistów.

Folarin Balogun, napastnik reprezentacji USA, z czerwoną kartką na mistrzostwach świata.
fot. PAP/EPA
Michel Platini, Majid bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Mohammad Al Kamali oraz Folarin Balogun (w kółku)

Balogun, strzelec trzech goli dla USA w trwających mistrzostwach świata w USA, Kanadzie i Meksyku, został usunięty z boiska w meczu 1/16 finału z Bośnią i Hercegowiną (2:0). Napastnik AS Monaco nadepnął na obrońcę Tarika Muharemovicia i otrzymał czerwoną kartkę. Zgodnie z przepisami oznaczało to automatyczną pauzę w kolejnym spotkaniu z Belgią. FIFA nie cofnęła kartki, lecz zawiesiła wykonanie kary na roczny okres próby.

 

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Mohammad Al-Kamali został wskazany główną postacią, mającą wpływ na odroczenie kary Baloguna. Emiracki prawnik i były parlamentarzysta jest przewodniczącym 18-osobowego komitetu dyscyplinarnego FIFA. 

 

Przepisy FIFA pozwalają Al-Kamaliemu orzekać samodzielnie lub przekazywać sprawy innemu członkowi. Oficjalny opis pracy komisji zakłada jednak zwykle udział co najmniej trzech osób.

 

Zdaniem dziennikarzy "The Times", to Emiratczyk wydał werdykt o uchyleniu dyskwalifikacji Folarina Baloguna podczas mistrzostw świata. Miał on nie konsultować swojej decyzji z innymi członkami komitetu.

 

Dotychczas FIFA nie wskazała, kto był motywatorem rozstrzygnięcia sprawy Baloguna, ani nie opublikowała pełnego uzasadnienia. Z kolei Al-Kamali zapewnił, że komisja działała niezależnie.

 

Przypomnijmy, ostatecznie, mimo obecności Baloguna na boisku, reprezentacja USA przegrała z Belgią 1:4 i odpadła z turnieju.

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