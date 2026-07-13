WTA w Atenach: Magda Linette - Mai Hontama. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Magda Linette i Mai Hontama rozegrają mecz pierwszej rundy turnieju WTA w Atenach. Kto będzie górą w tym starciu? Relacja live i wynik na żywo meczu Magda Linette - Mai Hontama od godz. 16:30 na Polsatsport.pl.

Przed nami kolejne starcie z udziałem polskiej tenisistki. Tym razem w Atenach wystartuje Magda Linette, która w pierwszej rundzie turnieju w Grecji zmierzy się z Japonką - Mai Hontamą.

 

ZOBACZ TAKŻE: Kolejna federacja przywróciła Rosję. Decyzja lada moment wejdzie w życie

 

Obie zawodniczki miały okazję wystąpić niedawno na kortach Wimbledonu, ale tylko Polka zagrała w głównej drabince turnieju. Linette przegrała w pierwszej rundzie z Mirrą Andriejewą. Japonka z kolei odpadła w półfinale kwalifikacji po meczu z Amerykanką - Ashlyn Krueger.

 

Jak potoczą się losy meczu pierwszej rundy turnieju WTA W Atenach? Czy Polka awansuje do kolejnej fazy zawodów? Przekonamy się już w poniedziałkowe popołudnie.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Magda Linette - Mai Hontama od godz. 16:30 na Polsatsport.pl.

 

PI, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
MAGDA LINETTETENISWIMBLEDON

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 