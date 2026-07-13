Przed nami kolejne starcie z udziałem polskiej tenisistki. Tym razem w Atenach wystartuje Magda Linette, która w pierwszej rundzie turnieju w Grecji zmierzy się z Japonką - Mai Hontamą.

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Obie zawodniczki miały okazję wystąpić niedawno na kortach Wimbledonu, ale tylko Polka zagrała w głównej drabince turnieju. Linette przegrała w pierwszej rundzie z Mirrą Andriejewą. Japonka z kolei odpadła w półfinale kwalifikacji po meczu z Amerykanką - Ashlyn Krueger.

Jak potoczą się losy meczu pierwszej rundy turnieju WTA W Atenach? Czy Polka awansuje do kolejnej fazy zawodów? Przekonamy się już w poniedziałkowe popołudnie.

Relacja live i wynik na żywo meczu Magda Linette - Mai Hontama od godz. 16:30 na Polsatsport.pl.

PI, Polsat Sport