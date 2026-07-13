Xavi Sabate ściągnął "swojego". Kolejny Hiszpan w ORLEN Wiśle Płock

Do drużyny Orlen Wisły dołączyli już Frederik Bjerre, Maksym Matyszczyk, bramkarz Miljan Vujović, a w poniedziałek klub ogłosił, że drużynę wzmocni 32-letni Hiszpan Oriol Rey Morales, który zastąpi Mirsada Terzicia w formacji obronnej „Nafciarzy”. W ten sposób Orlen Wisła zakończyła kompletowanie składu na sezon 2026/27.

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Bośniak Terzić, który zakończył karierę, wzmocni sztab szkoleniowy płockiego zespołu. Dołączy jeszcze do niego trener bramkarzy, który zastąpi Marcina Wicharego.

Morales w poprzednim sezonie reprezentował barwy macedońskiego GRK Ohrid. Hiszpan jest bardzo doświadczonym i ogranym zawodnikiem, który umiejętności szlifował m.in. w klubach Hiszpanii i Francji, w tym Barcelonie. Regularnie występował też w europejskich pucharach.

Dwukrotnie został uznany najlepszym obrońcą rozgrywek ligowych – w sezonie 2024/25 w hiszpańskiej lidze Asobal, a w minionym sezonie w macedońskiej Superleague. Z ekipą z Ochrydy sięgnął także po Puchar EHF.

- Przybywam do Płocka pełen entuzjazmu, z ogromną chęcią do pracy i dalszego rozwoju, zarówno osobistego, jak i sportowego. Jestem przekonany, że mogę wnieść wiele zarówno na boisku, jak i poza nim - powiedział Hiszpan po podpisaniu kontraktu.

Zdaniem dyrektora sportowego Orlen Wisły Adama Wiśniewskiego, Morales to najwyższej klasy defensor o świetnych warunkach fizycznych, posiadający bardzo bogate doświadczenie w czołowych ligach w Europie oraz rywalizacji na najwyższym poziomie.

- Jestem pewny, że idealnie wpisze się w nasz waleczny styl gry i będzie bardzo ważnym ogniwem naszej obrony. Głęboko wierzę, że będzie dużym wsparciem dla naszego zespołu - podsumował Wiśniewski.

MS, PAP