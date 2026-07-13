Zaskakujące informacje! Legenda nowym selekcjonerem reprezentacji Urugwaju

Urugwajczycy pożegnali się z mistrzostwami świata rozgrywanymi w USA, Kanadzie oraz Meksyku już po fazie grupowej. W pierwszym spotkaniu zremisowali z Arabią Saudyjską, a następnie wywalczyli jeden punkt w rywalizacji z Republiką Zielonego Przylądka. W ostatnim meczu przegrali z Hiszpanią 0:1.

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Tak szybkie pożegnanie z mistrzostwami oznaczało również rozstanie z Marcelo Bielsą, który był szkoleniowcem reprezentacji od maja 2023 roku. Kontrakt Argentyńczyka wygasał po mundialu i nie został przedłużony. Sam Bielsa na konferencji prasowej po spotkaniu z Hiszpanią krytycznie ocenił całą swoją pracę w urugwajskiej kadrze.

- Co ja zrobiłem dla urugwajskiego futbolu? Nic, skoro przez trzy lata pracy tak naprawdę nie osiągnęliśmy żadnych wyników. Czwarte miejsce w eliminacjach do mundialu nic nie znaczy. Podobnie jak trzecie miejsce w Copa America. O tym, co tu się wydarzyło, nie muszę już mówić. To była kadencja, która niczego po sobie nie zostawiła - przyznał rozgoryczony 70-latek.

Bielsa wziął odpowiedzialność za wynik na siebie, ale dodał, że patrząc na grę jego reprezentacji, zabrakło trochę szczęścia. - Myślę, że zasłużyliśmy na siedem punktów, a zdobyliśmy tylko dwa - podkreślił szkoleniowiec.

Urugwajska federacja przystąpiła więc do poszukiwań nowego selekcjonera, a bardzo szybko na rynku trenerskim pojawiło się nazwisko Diego Forlána. Informację o zaawansowanych rozmowach z byłym napastnikiem reprezentacji potwierdził prezes urugwajskiej federacji piłkarskiej Ignacio Alonso.

- Jeśli w ciągu najbliższych godzin uda się nam osiągnąć porozumienie, będzie trenerem w nadchodzących meczach towarzyskich. Jest pełen entuzjazmu, nawet jeśli wciąż pozostaje kilka kwestii do dopracowania - powiedział Alonso.

Forlán ma poprowadzić reprezentację Urugwaju do marca 2027 roku. Jeśli osiągnie satysfakcjonujące wyniki w spotkaniach towarzyskich, jego kontrakt z federacją ma zostać przedłużony. Jednocześnie Forlán ma opiekować się urugwajską kadrą do lat 20.

47-latek w swojej karierze trenerskiej prowadził do tej pory dwa kluby - CA Peñarol oraz CA Atenas, w których pracował w latach 2020 i 2021. Jako piłkarz zagrał 112 razy w koszulce reprezentacji Urugwaju. Jest trzecim najlepszym strzelcem w historii kadry z 36 golami na koncie.

W 2010 roku poprowadził Urugwaj do czwartego miejsca na mundialu rozgrywanym w RPA. Otrzymał wtedy Złotą Piłkę dla najlepszego zawodnika turnieju, a także został najlepszym strzelcem imprezy. Rok później sięgnął z reprezentacją po triumf w Copa America.

Urugwajczycy to dwukrotni mistrzowie świata w piłce nożnej. Po tytuł najlepszej drużyny globu sięgali w 1930 i 1950 roku.

psl, Polsat Sport