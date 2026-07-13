Złoto Leśniewskiej na zakończenie. Pięć medali polskich pływaków w mistrzostwach Europy juniorów

Zawodniczka UKS GIM 92 Ursynów już wygrywając w półfinałach pokazała innym zmiennistkom, że będzie groźna. W niedzielnym finale potwierdziła swoje wielkie możliwości. Prowadziła praktycznie od początku wyścigu i ostatecznie wyraźnie wyprzedziła resztę stawki. Najgroźniejsze rywalki – dwie Rosjanki startujące pod neutralną flagą – dopłynęły do mety ze stratą ponad półtorej sekundy do Leśniewskiej.

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Podopieczna trenera Mirosława Małkiewicza zakończyła zmagania ze świetnym czasem (2:12.45), który jest również nowym rekordem kraju w trzech kategoriach wiekowych: 16, 17 i 18 lat. Rok po wywalczeniu złota Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy w Skopje i zaledwie kilka dni po swoich szesnastych urodzinach została pierwszą w historii polską mistrzynią Europy juniorek na 200 m stylem zmiennym.

To nie był jedyny udany występ Leśniewskiej na pływalni olimpijskiej w Monachium. Wcześniej stanęła na najniższym stopniu podium na 100 m stylem motylkowym, a w finale 200 m stylem dowolnym była piąta.

W ostatnim dniu zawodów blisko medalu był również Mateusz Bieńkowski, który ukończył zmagania na 100 m stylem grzbietowym na czwartym miejscu. Zawodnik Żabianki Gdańsk trenujący pod okiem Piotra Rząsy wcześniej cieszył się z brązu na dwa razy dłuższym dystansie. Już w półfinale pierwszy raz w życiu przepłynął 200 metrów w czasie poniżej dwóch minut (1:58.51), a następnego dnia zanotował wynik 1:59.19 i stanął na najniższym stopniu podium.

Podczas niedzielnej sesji finałowej na starcie pojawili się jeszcze Varvara Hlushchenko i Mikołaj Litoborski. Reprezentantka G-8 Bielany Warszawa była ósma na 100 m stylem grzbietowym, a przedstawiciel OŚ AZS w Poznaniu zajął tę samą lokatę na 400 m stylem dowolnym.

Litoborski był w trakcie czempionatu jedną z najjaśniejszych postaci w naszej kadrze. Najpierw triumfował na dystansie 1500 m stylem dowolnym, po emocjonującym finiszu wyprzedzając Hiszpana Juana Vallmitjanę o zaledwie dziewięć setnych sekundy. Był to dwusetny medal mistrzostw Europy juniorów w historii polskiego pływania. Z kolei dwa dni później podopieczny Andrzeja Olszewskiego był drugi w finale 800 metrów, kończąc zmagania z nowym rekordem Polski 18-latków.

– Start całej reprezentacji oceniam bardzo pozytywnie. Zdobyliśmy 5 medali, a cały zespół wywalczył 13 finałów. To wynik lepszy niż w poprzednich latach. Cieszą także rekordy Polski oraz liczne rekordy życiowe, które pokazują, że obrany kierunek pracy przynosi efekty – mówi trener główny kadry narodowej juniorów, Przemysław Czoków.

- Pozostaje jednak lekki niedosyt, bo wierzę, że przy odrobinie szczęścia mogliśmy wrócić z jeszcze większą liczbą medali. Zwłaszcza sztafety były bardzo blisko podium – dodaje.

Na pływalni olimpijskiej w stolicy Bawarii, pamiętającej igrzyska w 1972 roku, reprezentowała nas 24-osobowa drużyna.

– Warto pamiętać, że mieliśmy jedną z najmłodszych reprezentacji w stawce. To sprawia, że z optymizmem patrzymy w przyszłość. Mamy wyraźnych liderów: Mikołaja Litoborskiego, Basię Leśniewską i Mateusza Bieńkowskiego, którzy mają potencjał, aby już w najbliższym czasie z powodzeniem rywalizować na najważniejszych imprezach międzynarodowych w kategorii seniorów. Jednocześnie w kadrze jest wielu młodych zawodników, którzy stale się rozwijają i w kolejnych sezonach będą stanowić o jej sile – zauważa Czoków.

– Cieszymy się, że praca wykonana w ostatnich miesiącach przyniosła efekty w postaci medali, ale też rekordów Polski czy rekordów życiowych. Teraz najważniejsze jest by nasi młodzi pływacy dalej się rozwijali i płynnie przechodzili do seniorskiej rywalizacji, a my, tak jak do tej pory, będziemy starali się zabezpieczyć zawodnikom i sztabowi szkoleniowemu jak najlepsze warunki do przygotowań – mówi prezes Polskiego Związku Pływackiego, Otylia Jędrzejczak.

Reprezentacja Polski zakończyła mistrzostwa Europy juniorów z dwoma złotymi, srebrnym i dwoma brązowymi medalami. To najlepszy dorobek biało-czerwonych od czempionatu, który odbył się cztery lata temu w Otopeni. Ta zdobycz przełożyła się też na zajęcie siódmego miejsca w klasyfikacji medalowej.

– Na sukces złożyły się miesiące ciężkiej pracy podczas zgrupowań oraz wykorzystanie nowoczesnych narzędzi treningowych. Szczególnie cieszą medale w konkurencjach wytrzymałościowych, bo od dawna ich brakowało. To najlepszy dowód na to, że konsekwentna praca przynosi rezultaty. Jestem dumny z całej reprezentacji oraz sztabu szkoleniowego. Zaangażowanie zawodników i trenerów, a także połączenie doświadczenia z energią młodych szkoleniowców stworzyły świetne warunki do rozwoju i bardzo dobrą atmosferę w zespole. To fundament, na którym chcemy budować kolejne sukcesy polskiego pływania – podsumowuje główny trener kadry.

Informacja Prasowa