Adrian Siemieniec o odejściu Pululu. "Chcieliśmy, żeby z nami został"

Grzegorz Michalewski: Z przygotowaniami do nowego sezonu często jest tak, jak z robieniem porządków. Coś się odkłada na bok, coś trzeba – brzydko mówiąc – "wyrzucić", bo jest to niepotrzebne, albo po prostu się popsuło. Niektóre rzeczy trzeba dokupić, uzupełnić. To jest ten czas budowania zespołu pod względem fizycznym, ale także w kwestii organizacyjnej, który ma zapewnić taki skład, który ma walczyć o cele. Jakie one będą i jak ten letni czas wygląda zarówno dla pana, jak i całej grupie współpracowników.

Adrian Siemieniec, trener Jagiellonii Białystok: Faktycznie jesteśmy w trakcie budowy i trzeba przyznać, że ta metafora z tym wyrzucaniem, o której pan powiedział, może trochę brzydko to brzmi, bo oczywiście nigdy tak tego nie traktujemy, ale wiemy, że każda budowa to są zarówno odejścia, jak i przyjścia. To jest nieuniknione, żeby rozwijać projekt, a czasami po prostu takie rzeczy się dzieją. I w naszym przypadku faktycznie na niektóre odejścia my mamy wpływ i o nich sobie możemy zadecydować, a na inne nie mamy, tak jak w przypadku choćby Afimico Pululu, którego straciliśmy po tym sezonie, a na pewno chcieliśmy, żeby "Afi" z nami został.

Jesteśmy obecnie w takim procesie, naprawdę wszyscy w klubie ciężko pracujemy, żeby ten zespół był możliwie jak najsilniejszy. Z perspektywy celów, które przed sobą stawiamy, a jest ich zawsze dużo, bo nasz projekt nie jest skupiony tylko i wyłącznie na takim zero-jedynkowym postawieniu sobie celu sportowego, gdzie oczywiście pewne cele sobie zakładamy przy budowie strategii, przy budowie kadry, ale chcemy realizować trochę szerszą myśl.

Uważam, że od kilku lat naprawdę nam się to udaje w tym kierunku i też chcemy być konsekwentni, Nie tyle co celem, ale na pewno takim moim – jako trenera – marzeniem na poziomie rywalizacji w europejskich pucharach, byłaby Liga Europy. Nie ma co ukrywać, że po dwóch latach doświadczeń w Lidze Konferencji byłaby to bardzo fajna rzecz, która pokazałaby pewien postęp, który poczyniliśmy i pozwoliłaby nam wykorzystać doświadczenie, które zebraliśmy na poziomie Ligi Konferencji. Zdajemy sobie też sprawę, że przeskok pod kątem sportowym między Ligą Konferencji a Ligą Europy jest duży, jak nie bardzo duży. Trzeba sobie powiedzieć, że jednak skala trudności, zespoły, nawet w drodze eliminacji, z którymi będzie nam dane się mierzyć, to już jest dobra piłka i dobra półka europejska. Na pewno to będzie trudne zadanie, ale oczywiście chcemy grać jesienią w europejskich rozgrywkach. I jeżeli spełnimy te swoje marzenia i będzie to Liga Europy, to będziemy szczęśliwi i zachwyceni. Jeżeli będzie to Liga Konferencji, to z dużą wdzięcznością też to przyjmiemy i będziemy robić wszystko, żeby tą naszą polską piłkę kolejny raz godnie reprezentować.

Podsumowując krótko zakończony sezon w wykonaniu Jagiellonii Białystok, to w jakich kategoriach będzie go pan rozpatrywał?

Trudno jest, puentując w tak krótkiej wypowiedzi cały sezon, bo faktycznie ta analiza jest zawsze głębsza i my też staramy się zrozumieć, z czego pewne rzeczy wynikają i jest naprawdę wiele wątków, które trzeba by było poruszyć. Generalnie oceniając sam finisz rozgrywek ligowych, kończymy go z brązowym medalem. Z perspektywy sezonu i pewnie sytuacji, w której na pewnym etapie byliśmy, można by powiedzieć, że jakiś niedosyt może być z tego powodu.

Ja z perspektywy całego sezonu i patrząc na to szerzej, oceniam, że jest to uczciwy wynik, na który zapracowaliśmy wszyscy przez cały sezon, niekoniecznie przez jedną rundę albo jakiś okres. Oczywiście, gdyby pewne rzeczy na koniec potoczyły się może bardziej po naszej myśli, to wicemistrzostwo Polski było w naszym zasięgu, bo tytuł mistrzowski już od pewnego momentu był poza naszym zasięgiem.

Gdybym chciał być taki bardzo precyzyjny, to powiedziałbym, że gdyby inne rzeczy potoczyły się nie na naszą korzyść, to na pewnym etapie, przy takiej rywalizacji w końcówce sezonu i przy tych różnicach punktowych, nie można było być spokojnym o eliminacje europejskich rozgrywek, a co dopiero strefę medalową. Dlatego w tak trudnym, w tak szalonym sezonie Ekstraklasy, która się rozwija i która jest coraz bardziej konkurencyjna, jesteśmy zadowoleni z tego wyniku. Ja jestem jako trener zadowolony z tego, że skończyliśmy sezon w strefie medalowej, trochę też dzięki Górnikowi Zabrze uzyskaliśmy promocję do trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. I to mnie bardzo cieszy, że z perspektywy takiego projektu, który już trwa w moim przypadku czwarty sezon, a rozpoczyna się piąty, jeżeli chodzi o pracę z tym zespołem, jesteśmy powtarzalni i konsekwentni w tej europejskiej przygodzie. I to uważam jest bardzo cenne z perspektywy ciągłości projektu, wykorzystania doświadczeń, które mamy i które zdobyliśmy na przestrzeni ostatnich lat.

Jagiellonia w ostatnich latach rywalizowała w Lidze Konferencji więc mogłaby się w tych rozgrywkach już trochę "dusić", gdyby miała w nich zagrać kolejny raz. Liga Europy to jest już wyższy poziom. Dużo mocniejsi rywale, więc logicznym jest, że chciałby pan w tych rozgrywkach zagrać. Czego będzie potrzeba Jagiellonii, żeby mogła zagrać wyżej w europejskich pucharach, z mocniejszymi rywalami?

Na razie startujemy w eliminacjach i nie będziemy wybrzydzać w żadnych rozgrywkach europejskich, do których się zakwalifikujemy. Nawet jeżeli to miała być kolejny raz faza ligowa Ligi Konferencji, to ja jako trener będę bardzo cieszył się z tego, że klub zarobił kolejne pieniądze, a my wchodzimy po kolejne doświadczenia i możemy znowu konfrontować się w Europie przez minimum całą jesień. Startujemy w eliminacjach Ligi Europy, więc na dzisiaj jesteśmy wyżej w rozgrywkach i na pewno będziemy chcieli zrobić wszystko, żeby w nich pozostać jak najdłużej. Wiemy, że musimy wygrać dwa dwumecze, żeby się znaleźć w fazie ligowej Ligi Europy.

A jeżeli chodzi o wymagania, jakie stawia Liga Europy i Liga Konferencji, to jakie widzi pan różnice?

Widzę znaczną różnicę na korzyść Ligi Europy, jeżeli chodzi o trudność rozgrywek. Pierwsza rzecz to przede wszystkim jakość rywali. Druga to liczba meczów z sześciu na osiem w fazie ligowej. To tylko niby dwa mecze, ale to są dodatkowe dwa bardzo trudne spotkania z kolejnymi silnymi rywalami. Kolejna rzecz to jest jednak rozpoczęcie Ligi Europy już od września, nie od października jak to jest w przypadku Ligi Konferencji. I kontynuowanie tych rozgrywek jeszcze w styczniu.

To są nie tylko wymagania związane z czysto sportowym aspektem, ale też kwestie zmian organizacyjnych, uporządkowania okresu przygotowawczego. W tym momencie też trochę zanika to pojęcie. Trzeba brać pod uwagę, że ten czas gry w rytmie co trzy, cztery dni on się wydłuża. Kolejna sprawa to jakość tych przeciwników zwiększa wymagania w stosunku do ciebie, do twojej drużyny, jeżeli chodzi o zaangażowanie w mecz, jeżeli chodzi o koszt takiej konfrontacji, co oczywiście też mogłoby w sposób większy niż w przypadku Ligi Konferencji odbić się na początku na rozgrywkach ligowych. Więc kwestia odpowiedzialności za przygotowanie drużyny do funkcjonowania na poziomie fazy ligowej Ligi Europy i łączenia tego z rozgrywkami Ekstraklasy, to jest też świadomość tego, że ta kadra musi być silniejsza, bardziej zrównoważona i taka, która sportowo zwiększy prawdopodobieństwo tego, że łączenie takich rozgrywek z Ekstraklasą przy tej konkurencji, która jest teraz w naszej lidze, może okazać się skuteczne. I to na pewno są te wymagania.

Podobno nie ma ludzi niezastąpionych, ale na przykład Jagiellonia bez Pululu w nowym sezonie to będzie inny zespół, grający ten sam styl, czy jednak to będzie drużyna prezentująca się inaczej na boisku? Zapewne będzie ktoś inny, pojawią się nowi zawodnicy i styl będzie dostosowany do tej drużyny, możliwości, potencjału. Jak pan widzi nową Jagiellonię, już po tych kosmetycznych przeróbkach?

Już wcześniej mówiłem, że znalezienie zastępstwa dla "Afiego" jeden do jednego jest, nie chcę powiedzieć niemożliwe, ale na pewno bardzo trudne ze względu na bardzo specyficzny i rzadki jego profil jako zawodnika, ale też statusu, z którym odchodził z Jagiellonii. Nie boję się powiedzieć, że odchodził ze statusem gwiazdy ligi, na pewno też zawodnika, który zaznaczył się w europejskich rozgrywkach, bo mówimy o królu strzelców Ligi Konferencji sprzed dwóch lat. Ale na pewno tworząc doskonale nasz model gry i tworząc profile piłkarzy, których potrzebujemy do naszego stylu, budowaliśmy profil "dziewiątki" w oparciu też o charakterystykę zawodnika, który na tej pozycji do tej pory grał najwięcej. I to był "Afi", więc pewne rzeczy z profilu, swojej charakterystyki, którą on prezentował na boisku, my szukamy w zawodniku, którego chcemy pozyskać na jego miejsce.

Aczkolwiek zdajemy sobie sprawę, że każdy piłkarz, nawet jak jest dobrze sprofilowany przez nas, wnosi do zespołu, na boisko swoją specyfikę, swoje naturalne możliwości i dodaje coś ekstra. Więc to na pewno będzie inna Jagiellonia. Ale jeżeli chodzi o samą tożsamość drużyny, samą ideę naszej gry, która nam przyświeca, w tym temacie jesteśmy konsekwentni, spójni i będziemy doprowadzać do tego, żeby była w tym ciągłość tego procesu. Wierzymy w to, bo to nas ukształtowało, doprowadziło do miejsca, w którym jesteśmy dzisiaj i tacy po prostu jesteśmy.

Wspomniał pan, że Afimico Pululu też się wypromował poprzez europejskie puchary. Możliwość gry w Lidze Europy to też jest szansa dla każdego piłkarza, ale też i dla trenera, by trafić do mocnej ligi europejskiej. Gdzieś tam jest u pana taka myśl, aby Adrian Siemieniec został trenerem, który wreszcie zaznaczy się gdzieś w Europie. Zapewne ma pan swoje marzenia, które chyba nie są tylko zamknięte w tej naszej polskiej bańce.

Oczywiście, że mam marzenia. Tak jak każdy piłkarz, który występuje na boisku, myśli o tym, żeby też zaliczyć awans sportowy i grać w coraz to większych klubach i lepszych ligach. Ale ja po prostu staram się dobrze wykonywać swoją pracę i na co dzień robić swoje. Nie skupiam się na tym, że chcę awansować do europejskich rozgrywek dla własnej indywidualnej promocji, tylko po to, żeby dobrze wykonać swoją pracę, żeby pomóc drużynie, klubowi i to mi przyświeca. Oczywiście takim pewnym skutkiem ubocznym, tak bym to nazwał, jest to okno wystawowe dla wszystkich, nie tylko dla piłkarzy, ale też dla trenerów, dla klubu, bo renoma klubu też rośnie, za tym idą kwestie ekonomiczne, za tym idą kwestie wizerunkowe, więc wiele rzeczy tu się zgadza, jeżeli chodzi o europejskie podwórko. Ale tak jak powiedziałem, dla mnie kluczowe jest to, żeby skupić się na tym, żeby wykonywać swoją pracę najlepiej, jak tylko potrafię. Jeżeli skutkiem tego mają pojawić się kolejne awanse do europejskich rozgrywek, ja się będę tylko cieszył. A co przyniesie przyszłość, jak się potoczy też moja droga jako trenera, to już zobaczymy. Zostawiam to trochę też losowi.