Aryna Sabalenka w TOP10 wszech czasów. Do Igi Świątek wciąż jej daleko

W najnowszym notowaniu WTA Sabalenka ma 8550 punktów i nieznacznie, bo o zaledwie 407 "oczek", wyprzedza drugą w zestawieniu Jelenę Rybakinę. Utrzymanie pozycji liderki pozwoliło jednak tenisistce z Mińska zaliczyć awans w klasyfikacji wszech czasów, jeżeli chodzi o zawodniczki, które najdłużej w karierze znajdowały się na szczycie rankingu.

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Bieżący tydzień jest dla 28-latki już 99. w roli rakiety numer jeden, dzięki czemu Aryna Sabalenka wyprzedziła zajmującą dotychczas dziesiąte miejsce w tym zestawieniu Amerykankę Lindsay Davenport (98 tygodni w roli liderki rankingu WTA). Białorusince wciąż jednak daleko do Igi Świątek, która na pierwszym miejscu światowego rankingu była przez 125 tygodni. Tenisistka z podwarszawskiego Raszyna w klasyfikacji wszech czasów plasuje się na 7. pozycji.

Zdecydowaną liderką w liczbie tygodni na pierwszym miejscu zestawienia WTA jest Steffi Graf, która w trakcie kariery spędziła na szczycie aż 377 tygodni! Niemka wyprzedza Martinę Navratilovą (332 tygodnie) oraz Serenę Williams (319 tygodni). Dalsze miejsca zajmują Chris Evert (260), Martina Hingis (209), Monica Seles (178), wspomniana już Iga Świątek (125), Ashleigh Barty (121) i Justine Henin (117).