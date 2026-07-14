Co za ucieczka Pogacara. Umocnił się na prowadzeniu
Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) po samotnej ucieczce wygrał 10. etap kolarskiego wyścigu Tour de France, liczący 166,6 km z Aurillac do Le Lioran. Słoweniec umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Polacy zajęli odległe lokaty.
Było trzecie zwycięstwo Pogacara w tegorocznym TdF. Drugie miejsce ze stratą 32 s zajął Belg Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe), a trzeci - 34 s za triumfatorem - był Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team), który okazał się najlepszym z Francuzów w dniu święta narodowego tego kraju.
Łączna suma przewyższeń na wtorkowym odcinku wynosiła 3791 metrów. Był to wymagający powrót do rywalizacji zaraz po pierwszym dniu odpoczynku.
Wicelider Duńczyk Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) był siódmy i traci do lidera 3.36.
Słoweniec walczy o swój piąty triumf w „Wielkiej Pętli”, co byłoby wyrównaniem rekordu Francuzów Jacques'a Anquetila i Bernarda Hinault, Belga Eddy'ego Merckxa i Hiszpana Miguela Induraina.
Wyniki 10. etapu, Aurillac - Le Lioran (166,6 km):
1. Tadej Pogacar (Słowenia/UAE Team Emirates-XRG) 3:58.08
2. Remco Evenepoel (Belgia/Red Bull-Bora-hansgrohe) strata 32 s
3. Paul Seixas (Francja/Decathlon CMA CGM Team) 34
4. Florian Lipowitz (Niemcy/Red Bull-Bora-hansgrohe) ,,
5. Juan Ayuso (Hiszpania/Lidl-Trek) 38
6. Mattias Skjelmose (Dania/Lidl-Trek)
7. Jonas Vingegaard (Dania/Team Visma) 44
8. Isaac del Toro (Meksyk/UAE Team Emirates-XRG) 1.31
9. Tom Pidcock (W. Brytania/Q36.5 Pro Cycling Team) 1.59
10. Lenny Martinez (Francja/Bahrain-Victorious) 2.03
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132. Michał Kwiatkowski (Polska/Netcompany Ineos) 37.29
150. Kamil Gradek (Polska/Bahrain Victorious) 39.52
Klasyfikacja generalna:
1. Tadej Pogacar (Słowenia/UAE Team Emirates-XRG) 36:15.02
2. Jonas Vingegaard (Dania/Team Visma) strata 3.36
3. Remco Evenepoel (Belgia/Red Bull-Bora-hansgrohe) 4.06
4. Juan Ayuso (Hiszpania/Lidl-Trek) 4.22
5. Paul Seixas (Francja/Decathlon CMA CGM Team) 4.35
6. Florian Lipowitz (Niemcy/Red Bull-Bora-hansgrohe) 4.44
7. Isaac Del Toro (Meksyk/UAE Team Emirates-XRG) 5.08
8. Mattias Skjelmose (Dania/Lidl-Trek) 5.45
9. Lenny Martinez (Francja/Bahrain Victorious) 6.34
10. Thomas Pidcock (W. Brytania/Q36.5 Pro Cycling Team 11.49
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128. Michał Kwiatkowski (Polska/Netcompany Ineos) 2:28.45
174. Kamil Gradek (Polska/Bahrain Victorious) 3:01.12