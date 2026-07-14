Co za ucieczka Pogacara. Umocnił się na prowadzeniu

Było trzecie zwycięstwo Pogacara w tegorocznym TdF. Drugie miejsce ze stratą 32 s zajął Belg Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe), a trzeci - 34 s za triumfatorem - był Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team), który okazał się najlepszym z Francuzów w dniu święta narodowego tego kraju.

Łączna suma przewyższeń na wtorkowym odcinku wynosiła 3791 metrów. Był to wymagający powrót do rywalizacji zaraz po pierwszym dniu odpoczynku.

Wicelider Duńczyk Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) był siódmy i traci do lidera 3.36.

Słoweniec walczy o swój piąty triumf w „Wielkiej Pętli”, co byłoby wyrównaniem rekordu Francuzów Jacques'a Anquetila i Bernarda Hinault, Belga Eddy'ego Merckxa i Hiszpana Miguela Induraina.

Wyniki 10. etapu, Aurillac - Le Lioran (166,6 km):

1. Tadej Pogacar (Słowenia/UAE Team Emirates-XRG) 3:58.08

2. Remco Evenepoel (Belgia/Red Bull-Bora-hansgrohe) strata 32 s

3. Paul Seixas (Francja/Decathlon CMA CGM Team) 34

4. Florian Lipowitz (Niemcy/Red Bull-Bora-hansgrohe) ,,

5. Juan Ayuso (Hiszpania/Lidl-Trek) 38

6. Mattias Skjelmose (Dania/Lidl-Trek)

7. Jonas Vingegaard (Dania/Team Visma) 44

8. Isaac del Toro (Meksyk/UAE Team Emirates-XRG) 1.31

9. Tom Pidcock (W. Brytania/Q36.5 Pro Cycling Team) 1.59

10. Lenny Martinez (Francja/Bahrain-Victorious) 2.03

...

132. Michał Kwiatkowski (Polska/Netcompany Ineos) 37.29

150. Kamil Gradek (Polska/Bahrain Victorious) 39.52

Klasyfikacja generalna:

1. Tadej Pogacar (Słowenia/UAE Team Emirates-XRG) 36:15.02

2. Jonas Vingegaard (Dania/Team Visma) strata 3.36

3. Remco Evenepoel (Belgia/Red Bull-Bora-hansgrohe) 4.06

4. Juan Ayuso (Hiszpania/Lidl-Trek) 4.22

5. Paul Seixas (Francja/Decathlon CMA CGM Team) 4.35

6. Florian Lipowitz (Niemcy/Red Bull-Bora-hansgrohe) 4.44

7. Isaac Del Toro (Meksyk/UAE Team Emirates-XRG) 5.08

8. Mattias Skjelmose (Dania/Lidl-Trek) 5.45

9. Lenny Martinez (Francja/Bahrain Victorious) 6.34

10. Thomas Pidcock (W. Brytania/Q36.5 Pro Cycling Team 11.49

...

128. Michał Kwiatkowski (Polska/Netcompany Ineos) 2:28.45

174. Kamil Gradek (Polska/Bahrain Victorious) 3:01.12

PAP