Czekali na to aż 16 lat! Poznaliśmy pierwszego finalistę MŚ 2026

Reprezentacja Francji do tej pory wygrywała wszystkie swoje mecze na tym turnieju. "Les Bleus" w fazie pucharowej nie stracili nawet jednego gola. W ćwierćfinale pokonali Maroko 2:0, a piłkę do siatki posłali wtedy Kylian Mbappe oraz Ousmane Dembele. Przed spotkaniami półfinałowymi pierwszy z nich dzielił pozycję lidera klasyfikacji strzelców z Lionelem Messim. Obaj zgromadzili na swoim koncie po osiem trafień.

Hiszpanie z kolei w dwóch poprzednich starciach na MŚ 2026 zapewniali sobie zwycięstwo w samych końcówkach. Co ciekawe, w obu tych spotkaniach decydujące bramki zdobywał rezerwowy, na co dzień zawodnik Arsenalu, Mikel Merino. Z Portugalią trafił on do siatki w 91. minucie spotkania, a z Belgią w 88.

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Lepiej w to spotkanie weszli mistrzowie świata z 2010 roku, którzy już w 20. minucie wywalczyli rzut karny, po tym jak Lucas Digne bezmyślnie sfaulował we własnym polu karnym Lamine'a Yamala. Sędzia z Salwadoru nie miał wątpliwości, że w tej sytuacji należy się "jedenastka", do której podszedł Mikel Oyarzabal. Hiszpan, mimo że Mike Maignan wyczuł jego intencje, pewnie umieścił piłkę w siatce.

Piłkarze "La Furia Roja" przeważali w statystykach, ale co najważniejsze - prowadzili na tablicy wyników. W 30. minucie trener Didier Deschamps musiał zmierzyć się z kolejnym problemem swojego zespołu, ponieważ William Saliba nie był w stanie kontynuować gry z powodu kontuzji. W dalszych fragmentach spotkanie się wyrównało, a obie drużyny większość czasu spędzały na próbach utrzymania się przy piłce pod silnym pressingiem rywali.

Po przerwie podopieczni Luisa de la Fuente podwyższyli prowadzenie za sprawą dwójkowej akcji Pedro Porro i Daniego Olmo. Boczny obrońca zagrał futbolówkę na skraj pola karnego do gracza Barcelony, ten odegrał mu z pierwszej piłki, a zawodnik występujący na co dzień w Tottenhamie pewnie umieścił ją w siatce.

Chwilę później kolejnego gola mógł strzelić Lamine Yamal, jednak jego trafienie nie zostało ostatecznie uznane z powodu pozycji spalonej.

Do końca spotkania, mimo wielu prób po obu stronach boiska, wynik pozostał niezmieniony, co oznacza, że Hiszpania zapewniła sobie pierwszy medal mistrzostw świata od turnieju w 2010 roku.

Francuzi nie zagrają w finale mundialu po raz pierwszy od 2014 roku.

W finale podopieczni trenera de la Fuente zmierzą się ze zwycięzcą drugiego półfinału, w którym Anglia zagra z Argentyną.

Francja - Hiszpania 0:2 (0:1)

Bramki: Mikel Oyarzabal 22 (rzut karny), Pedro Porro 58.

Francja: Mike Maignan - Jules Kounde, Dayot Upamecano, William Saliba (30. Maxence Lacroix), Lucas Digne (72. Theo Hernandez) - Aurelien Tchouameni, Adrien Rabiot (46. Manu Kone) - Ousmane Dembele, Michael Olise (72. Rayan Cherki), Bradley Barcola (57. Desire Doue) - Kylian Mbappe.

Hiszpania: Unai Simon - Pedro Porro (84. Marcos Llorente), Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella - Rodri, Fabian Ruiz (78. Pedri) - Lamine Yamal, Dani Olmo (78. Mikel Merino), Alex Baena (84. Nico Williams) - Mikel Oyarzabal (74. Ferran Torres).

Żółte kartki: Adrien Rabiot, Kylian Mbappe - Marc Cucurella.

Sędziował: Ivan Barton (Salwador).

ŁO, Polsat Sport