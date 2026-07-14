Czy Fornal jest wystarczająco przygotowany do Ligi Narodów? Rozbrajająca odpowiedź siatkarza

Już w środę w hali w Chicago Biało-Czerwoni rozpoczną zmagania w trzecim tygodniu Ligi Narodów. Ich rywalami będą wicemistrzowie świata - Bułgarzy. Polacy mają na koncie aż pięć wygranych z rzędu. Bułgarzy z kolei nieco falują z formą i po znakomitej wygranej potrafią odnieść gładką porażkę. Tak było między innymi w starciu z nieco niżej notowaną Serbią czy na starcie Ligi Narodów w meczu z Belgami.

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W trakcie turnieju w Chicago reprezentantów Polski czekają jeszcze starcia z Brazylią, Francją i Stanami Zjednoczonymi. Co przed zmaganiami mówi jeden z najważniejszych siatkarzy kadry Tomasz Fornal? - Przed nami cztery ciężkie mecze. Będziemy walczyć. Wiemy, o co walczymy. Potknięcia nie za bardzo mogą nam się przydarzyć, jeśli myślimy o tym, żeby zakwalifikować się do Final Eight, a następnie przystąpić do niego z fajnego, wysokiego miejsca (…) Dużo drużyn, z którymi gramy też walczy o tę ósemkę. Spodziewamy się ciężkich starć, ale myślę, że jesteśmy gotowi - stwierdził przyjmujący.

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Na kilkadziesiąt godzin przed wylotem do USA nasza reprezentacja zmierzyła się w meczu towarzyskim z Niemcami. Dla Fornala było to pierwsze spotkanie w tym sezonie reprezentacyjnym. W związku z tym Tomasz Swędrowski dopytał siatkarza o formę przed zbliżającymi się meczami o punkty. - Długo byłeś w Spale, zagrałeś jedno spotkanie przeciwko reprezentacji Niemiec. To wystarczająco dla Ciebie? Wystarczy na ten turniej? - zapytał dziennikarz Polsatu Sport.

- Zobaczymy (śmiech). Odpowiedź poznamy w niedzielę, po turnieju. Fajnie jest mieć ten rytm meczowy, zagrać wcześniej kilka, kilkanaście spotkań. Ale nie zawsze są takie warunki, trzeba się dostosować - odpowiedział Fornal.

Transmisja TV i stream online meczu Polska - Bułgaria w środę od godz. 18:45 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i na Polsat Box Go oraz od godz. 19:00 w Polsacie. Spotkanie poprzedzi studio, które rozpocznie się o godz. 18:00.

psl, Polsat Sport