Drzewiecki i Pieczonka odpadli w 1. rundzie

Tenis

Karol Drzewiecki i Filip Pieczonka przegrali z Holendrem Jeanem-Julienem Rojerem i Amerykaninem Theodore'em Winegarem 3:6, 4:6 w pierwszej rundzie gry podwójnej tenisowego turnieju ATP 250 w szwedzkim Bastad.

Tenisista wykonuje uderzenie rakietą podczas meczu.
fot. PAP
Karol "Drzewko" Drzewiecki

Wcześniej na tym samym etapie z imprezą pożegnali się rozstawieni z numerem czwartym Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson - przegrali z Włochami Andreą Pellegrino i Andreą Vavassorim 7:6 (7-3), 1:6, 8-10.

 

W eliminacjach singla odpadł Maks Kaśnikowski.

 

Wynik 1. rundy debla:

 

Jean-Julien Rojer, Theodore Winegar (Holandia, USA) - Karol Drzewiecki, Filip Pieczonka (obaj Polska) 6:3, 6:4.

Przejdź na Polsatsport.pl
TENISTURNIEJE ATP I WTA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Marta Kostyuk - Linda Noskova. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 