Drzewiecki i Pieczonka odpadli w 1. rundzie

Wcześniej na tym samym etapie z imprezą pożegnali się rozstawieni z numerem czwartym Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson - przegrali z Włochami Andreą Pellegrino i Andreą Vavassorim 7:6 (7-3), 1:6, 8-10.

W eliminacjach singla odpadł Maks Kaśnikowski.

Wynik 1. rundy debla:

Jean-Julien Rojer, Theodore Winegar (Holandia, USA) - Karol Drzewiecki, Filip Pieczonka (obaj Polska) 6:3, 6:4.