Drzewiecki i Pieczonka odpadli w 1. rundzie
Karol Drzewiecki i Filip Pieczonka przegrali z Holendrem Jeanem-Julienem Rojerem i Amerykaninem Theodore'em Winegarem 3:6, 4:6 w pierwszej rundzie gry podwójnej tenisowego turnieju ATP 250 w szwedzkim Bastad.
Karol "Drzewko" Drzewiecki
Wcześniej na tym samym etapie z imprezą pożegnali się rozstawieni z numerem czwartym Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson - przegrali z Włochami Andreą Pellegrino i Andreą Vavassorim 7:6 (7-3), 1:6, 8-10.
W eliminacjach singla odpadł Maks Kaśnikowski.
Wynik 1. rundy debla:
Jean-Julien Rojer, Theodore Winegar (Holandia, USA) - Karol Drzewiecki, Filip Pieczonka (obaj Polska) 6:3, 6:4.Przejdź na Polsatsport.pl
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