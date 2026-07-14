Haaland zaskoczył po mundialu. Nagle uciekł

Haaland nie przywitał się z kibicami, bo poleciał na Sycylię na... pokaz mody





90 tysięcy kibiców witających piłkarzy było zawiedzionych jego nieobecnością, lecz selekcjoner Stale Solbakken wyjaśnił że Haaland i pomocnik Fulham Sander Berge musieli pilnie udać się do Włoch na wcześniej ustalone spotkania biznesowe, a samolot z USA miał duże opóźnienie.

Według włoskich mediów cytowanych we wtorek przez norweską telewizję publiczną NRK, tym spotkaniem jest wtorkowy pokaz domu mody Dolce i Gabbana w antycznym amfiteatrze Teatro Antici di Taormina.

Ekspert piłkarski w NRK Bengt Eriksen stwierdził, że Haaland powinien być na przywitaniu drużyny, która jest monolitem na zasadzie jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. - Jego nieobecność to bramka samobójczą - ocenił.

Haaland współpracuje w włoskim domem mody, której jest ambasadorem od 2023 roku i widywany jest często na pokazach mody w Rzymie, Mediolanie i Paryżu ubrany w kolekcje marki.

Wychodząc z samolotu z USA na lotnisku Gardermoen w Oslo został sfotografowany z nową torbą tej marki z kolekcji Sicily, płócienną z wykończeniem ze skóry aligatora w kolorze burgund. W drugiej ręce miał wypchanego szopa pracza z butelką whisky kupionego za 750 dolarów w Dallas razem z kowbojskim kapeluszem i butami.

Lecąc z kolei na MŚ miał ze sobą torbę marki Hermes, która kosztuje według magazynu ”Min Mote” 45,5 tysiąca dolarów.