Jak wygląda stan zdrowia Kochanowskiego i Firleja? Grbić wyjawił!

- Mamy trudnych przeciwników, ale przyjechaliśmy najmocniejszym zespołem. Myślę, że wszyscy widzieli, jak wyglądaliśmy z Niemcami w Olsztynie. I do tej pory wszystko jest w porządku. Warunki są takie, jakie są. Ta hala nie jest wysoka. Myślę, że to nie będą podobne warunki do tych, które będziemy mieli w hali, w której będziemy grać. Ale jest jak jest. Mamy takie możliwości, jak każdy inny - zaapelował trener.

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Tomasz Swędrowski zapytał Grbicia, czy mecz z Niemcami wystarczy tym, którzy do tej pory nie grali.



- Oni nie potrzebują dziesięciu meczów, żeby wrócili do formy. Mają dużo doświadczenia. Może nie są teraz w swojej najlepszej formie, ale to nie przez brak spotkań. Myślę, że wszyscy będą grali swoje i mam nadzieję, że obejdzie się bez kontuzji - powiedział Serb.

Selekcjoner został zapytany o stan zdrowia Jana Firleja i Jakuba Kochanowskiego.

- Myślę, że wcześniej wróci Firlej. Ten turniej, ten okres, który mamy teraz, jest dla niego ważny, żeby wrócił do skoków. Marcel jest z nami, bo ja nie chcę ryzykować. Jego (przyp. red.: Firleja) kontuzja nie jest bardzo ciężka. "Kochan" robi swoje. Mam nadzieję, że będzie wracał do skoków. Oczywiście, jeszcze nie jest gotowy, ale mam nadzieję, że wróci na czas - powiedział Grbić.

Polaków czekają starcia z Bułgarią (15.07) , Brazylią, Francją (oba 18.07) i USA (20.07).

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