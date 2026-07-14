Jakub Bednaruk ocenił polskie siatkarki w Lidze Narodów 2026. "Skąd tak wysokie oczekiwania?"

Od dłuższego czasu, patrząc na wyniki, odnoszę wrażenie, że są ponad stan. Ile naszych reprezentantek gra w topowych klubach? Ile jest w notesach trenerów najlepszych klubów? Ile gra w naszej lidze, której mocną nazwać nie można? Ile zawodniczek odmówiło? Jak wyglądałaby nasza szóstka, gdyby nie kontuzje?

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Obecnie zawodniczką pierwszego wyboru mocnych klubów jest tylko Szczygłowska, idąca grać do amerykańskiej ligi na gwiazdorskim kontrakcie. Stysiak jest świetną zawodniczką, ale jednak drugiego wyboru wśród najlepszych atakujących świata.

Łukasik z Czyrniańską są albo uzupełnieniem u silnych, albo podstawą u średnich. Nikt w Europie nie pyta o nasze rozgrywające. Lampkowska gra w Grecji.

Zatem skąd tak wysokie oczekiwania?



Będę bronił Lavariniego, bo wyciska naszą kadrę jak cytrynę, ale polski kibic nie wybacza wpadek, nawet jeżeli niedawno wynik był zaskakująco dobry.

Z Lavarinim mam tylko dwa problemy. Pierwszy to średnia forma drużyny podczas igrzysk, ale czy można było więcej osiągnąć? Drugi to poprowadzenie meczu z Kanadą, która na koniec nas w VNL wyprzedziła.

Co do Kanady, zobaczmy klubowe przynależności pierwszej szóstki:



Fransen - liga amerykańska

Van Ryk - Scandicci

Guezen - Chieri

Grey - liga amerykańska

Thokbuom - liga amerykańska

Maglio - Vakifbank

Jost - liga amerykańska



Czy poza libero Kanada nie prezentuje się lepiej na każdej pozycji?



Może przy ocenie naszej reprezentacji warto położyć sobie odrobinę lodu i docenić fakt, że przez cały VNL złamały nas tylko Turczynki?



Jak zmieniłaby się perspektywa w ocenie, gdyby przy 13:13 Sato z wysokiej piłki została zablokowana, a następnie to nasza zawodniczka zagrałby meczowego asa po taśmie?



Jak napisałem we wstępie, w zawodowym sporcie na końcu liczy się wynik, ale czy dwie piłki na 12 meczów mają zmienić moje zdanie?



Oczywiście frustrujące były zepsute zagrywki przy piłkach setowych z Turcją, błędy w końcówce z Brazylią i większość meczu z Turcją, ale w sporcie raz Bozia daje, a raz zabiera, jednak wciąż uważam, że całościowo jesteśmy u Bozi na plusie.



Nie mam 12 lat i nie uważam, że w zawodowym sporcie należy chwalić za waleczność, bo to jest podstawa. Ale wszyscy powinni być dumni z tego, jak nasze dziewczyny odpierały ataki rywalek i jak rosły z tygodnia na tydzień.



Wenerska po średnim sezonie w Rzeszowie na koniec zagrała już porządną siatkówkę. Tak samo na początku elektryczna Szczygłowska złapała swój topowy poziom. Stysiak szła z formą w górę. Pozytywnie zaskakiwały nas Piasecka z Lampkowską. Jurczyk chyba najgorzej odchorowywała stracony sezon w USA, ale w ostatnim turnieju już było widać przebłyski.



Załóżmy, że wszystkie dziewczyny, które chciał Lavarini, przyjechały na kadrę i to zdrowe. Przecież to mogłaby być trochę inna drużyna!



Chociaż z drugiej strony nie mielibyśmy wtedy pewnie wystrzału Koput.

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Co do młodzieży. Kibic zazwyczaj żąda od trenera „stawiaj na młodzież!” tylko, jak i na kogo, skoro musimy bardzo mocno pilnować rankingu i piąć się w górę, aby w ćwierćfinałach dużych imprez nie trafiać od razu na Włochy, a co najważniejsze zagrać na igrzyskach w Los Angeles?



Lavarini nie ma takiego luksusu jak Grbić, gdzie nawet po rezygnacji z kadry Hubera i Bieńka cele się nie zmieniają.



Musi szyć z tego, co ma i robi to dobrze. Oczywiście znajdą się głosy, że lepszy byłby inny trener, ale materiał do szycia się nie zmieni.



Mamy dobre, ambitne i waleczne zawodniczki, które z dumą grają w reprezentacji i na nie trener może liczyć. Ale nie rozdajemy kart jak męska reprezentacja i czasem zdarzy się niestety taki klops jak przy 2:0 z Japonią.