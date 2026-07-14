Kanały Polsat Sport pokażą mecze Górnika Zabrze w kwalifikacjach do europejskich pucharów UEFA

Kanały Polsat Sport pokażą letnie mecze kwalifikacji do europejskich pucharów z udziałem Górnika Zabrze. Oznacza to, że nawet jeśli wicemistrzowie Polski nie zdołają awansować do Champions League, to polscy fani futbolu będą mogli kibicować im w batalii o Ligę Europy i Ligę Konferencji UEFA.

Historyczny wyczyn Górnika Zabrze

Klub z Zabrza jest jednym z najbardziej utytułowanych w naszym kraju. Górnik aż 14-krotnie zdobywał mistrzostwo Polski i siedem razy sięgał po Puchar Polski. Trójkolorowi są także jedynym polskim zespołem, który wystąpił w meczu o prestiżowe trofeum Starego Kontynentu. W 1970 roku Górnik musiał uznać wyższość Manchesteru City w starciu o Puchar Zdobywców Pucharów. W minionym sezonie Zabrzanie zajęli w Ekstraklasie drugie miejsce, czym zapewnili sobie udział w 2. rundzie kwalifikacji do Champions League, gdzie zmierzą się z wicemistrzem Turcji – Fenerbahce Stambuł. Kanały Polsat Sport pokażą starcie obydwu zespołów, które odbędzie się w środę 29 lipca w Zabrzu. Rozpoczynający się o godz. 19:50 mecz poprzedzi specjalny program studyjny, a przy mikrofonach komentatorskich pracować będą Bożydar Iwanow i Maciej Żurawski. W przypadku ewentualnego niepowodzenia Zabrzanom pozostanie walka o Ligę Europy oraz Ligę Konferencji UEFA. Tam Górnikowi także towarzyszyć będą kamery sportowych kanałów Polsatu. A w przypadku awansu do którejś z tych rozgrywek, kibice wicemistrzów Polski mają zagwarantowaną możliwość wspierania swojej drużyny w nowym sezonie Europa League oraz Conference League, których oficjalnym polskim nadawcą są kanały z rodziny Polsat Sport.

Liga Europy UEFA i Liga Konferencji UEFA aż do 2031 roku w Grupie Polsat Plus

Grupa Polsat Plus wygrała przetarg na wyłączne prawa do pokazywania rozgrywek Ligi Europy UEFA oraz Ligi Konferencji UEFA aż do sezonu 2030/2031. Są to jedyne europejskie rozgrywki klubowe, w których począwszy od 2027 roku polskie drużyny mają zagwarantowany udział. Transmisje meczowe dostępne są w kanałach Polsat Sport Premium oraz w streamingu Polsat Box Go, w tym na urządzeniach mobilnych. Skróty wszystkich spotkań oraz najciekawsze akcje oglądać można także na Polsatsport.pl oraz w social mediach i serwisie YouTube.

Kanały sportowe Polsatu oglądać można także w streamingu internetowym na platformie Polsat Box Go. Szczegółowy plan transmisji dostępny jest w portalu Polsatsport.pl. Z ofertą publicznego odtwarzania dla obiektów HoReCa można zapoznać się pod adresem www.publiczneodtwarzanie.pl.

Informacja Prasowa