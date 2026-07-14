Katarzyna Kawa - Simona Waltert. Relacja live i wynik na żywo
Katarzyna Kawa - Simona Waltert to spotkanie w ramach tenisowego turnieju WTA w Iasi. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.
Po tym, jak zakończył się Wimbledon, zmagania tenisistów i tenisistek przeniosły się na korty ziemne. Katarzyna Kawa, która zmagania w Wimbledonie zakończyła na ostatniej rundzie eliminacji, tym razem wystąpi w Rumunii.
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Nie będzie to pierwszy mecz Kawy na nawierzchni ziemnej po Wimbledonie. Polka zagrała już kilka dni temu w Szwecji, gdzie przegrała w dwóch setach z... Simoną Waltert, a więc swoją najbliższą rywalką.
Jak będzie tym razem?
Relacja live i wynik na żywo meczu Katarzyna Kawa - Simona Waltert na Polsatsport.pl.Przejdź na Polsatsport.pl