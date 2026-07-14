Kolejne wzmocnienie Korony Kielce! Grał w młodzieżowej reprezentacji Polski

Barczak poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu w Puszczy Niepołomice. W barwach pierwszoligowego drużyny zagrał w 32 spotkaniach na zapleczu Ekstraklasy i w Pucharze Polski. Zdobył w nich 2 bramki i zaliczył 4 asysty. Na swoim koncie ma również występy w młodzieżowych reprezentacjach Polski.

– Bardzo się cieszę, że dołączam do Korony. To dla mnie nowe wyzwanie i nowy etap. Jestem szczęśliwy, że mogę tu być i rozpocząć kolejny rozdział swojej kariery – powiedział nowy nabytek kieleckiej drużyny, cytowany na oficjalnej stronie klubu.

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To czwarty piłkarz pozyskany przez Koronę po zakończeniu poprzedniego sezonu. Wcześniej umowy z kielecką drużyną podpisali defensywni pomocnicy 27-letni Patrik Hellebrand pozyskany z Górnika Zabrze i 21-letni Kamil Jakubczyk (Arka Gdynia) oraz 23-letni środkowy obrońca Ariel Mosór (Raków Częstochowa). Z wypożyczenia ze Znicza Pruszków wrócił 20-letni napastnik Daniel Bąk.

Z klubem ze stolicy regionu świętokrzyskiego pożegnali się m.in. bułgarski obrońca Wiktor Popow (nowy klub Arda Kardzhali), jego rodak napastnik Władimir Nokołow (Slavia Sofia), hiszpański obrońca Pau Resta (GKS Katowice) oraz szukający klubu Marcin Cebula. Hiszpański napastnik Antonin Cortes został wypożyczony do trzecioligowca z tego kraju Herculesa Alicante.

Korona, przebywająca na zgrupowaniu w Busku-Zdroju, rozegrała we wtorek trzeci sparing podczas kresu przygotowawczego. Podopieczni trenera Jacka Zielińskiego zremisowali bezbramkowo z pierwszoligową Stalą Rzeszów. Wcześniej Kielczanie pokonali 4:0 słowacki MFK Zemplin Michalovce, a następnie zremisowali bezbramkowo z cypryjską Omonią Nikozja. W ostatniej grze kontrolnej Korona w piątek zmierzy się w Kielcach z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza.

Rozgrywki Ekstraklasy Kielczanie zainaugurują w sobotę (25 lipca) wyjazdowym spotkaniem z Jagiellonią Białystok.

PAP