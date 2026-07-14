Kolejny mecz nie dla Marciniaka. Wiemy, kto poprowadzi drugi półfinał MŚ

44-latkowi urodzonemu w marokańskiej Casablance na liniach pomagać będą rodacy z USA Corey Parker i Kyle Atkins, a arbitrem technicznym będzie Włoch Maurizio Mariani.

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Będzie to czwarte spotkanie tegorocznego mundialu, które sędziować będzie Elfath. Wcześniej prowadził grupowe pojedynki Holandii z Japonią (2:2) oraz Urugwaju z Hiszpanią (0:1), a także potyczkę 1/8 finału Norwegii z Brazylią (2:1).

Elfath od 2012 roku sędziuje mecze MLS, a w 2016 został arbitrem FIFA. Pracował już podczas MŚ w Katarze w 2022 roku.

We wtorkowym półfinale Francja - Hiszpania rozjemcą będzie z kolei Salwadorczyk Ivan Barton. 35-latek na tym mundialu także poprowadzi już czwarte spotkanie. Wcześniej sędziował mecze grupowe Turcji z Paragwajem (0:1) i Japonii ze Szwecją (1:1) oraz starcie Szwajcarii z Kolumbią, które Helweci wygrali po rzutach karnych.

Wśród sędziów, którzy pozostali w tegorocznych mistrzostwach świata, jest Szymon Marciniak. Do tej pory Polak, któremu na liniach pomagają Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik, prowadził dwa mecze fazy grupowej - Argentyny z Algierią (3:0) i Iranu z Egiptem (1:1).

W pierwszym z nich doszło do kontrowersyjnej sytuacji, gdy arbitrzy, łącznie z VAR, nie zareagowali na nadepnięcie Lionela Messiego na łydkę Aissy Mandiego. Zdania na temat interpretacji tego zagrania były podzielone, niektórzy eksperci uważali, że słynny Argentyńczyk mógł nawet zostać usunięty z boiska, a inni twierdzili, że główny rozjemca powinien przynajmniej obejrzeć zapis wideo.

Algierska federacja (FAF) złożyła w tej sprawie oficjalną skargę do FIFA, wskazując również na incydent z 74. minuty, gdy Alexis Mac Allister trafił łokciem Ibrahima Mazę. Pomocnik po uderzeniu w twarz dłuższą chwilę leżał na murawie, lecz nie spotkało się to z reakcją ani sędziego głównego, ani asystenta VAR Tomasza Kwiatkowskiego. Piłkarska centrala nie upubliczniła swojego stanowiska ws. decyzji polskich sędziów.

Za drugie spotkanie Marciniak zebrał pochlebne recenzje. W końcówce doliczonego czasu gry, po rzucie wolnym i zamieszaniu w polu karnym, Shoja Khalilzadeh skierował piłkę do bramki Egiptu, a ten gol dawał Iranowi zwycięstwo 2:1 i awans z grupy, lecz po analizie VAR trafienie nie zostało uznane ze względu na spalonego.

To trzeci turniej tej rangi w karierze Marciniaka, który sędziował także podczas mundiali w Rosji w 2018 i w Katarze w 2022 roku. Cztery lata temu prowadził finał, w którym Argentyna pokonała Francję w rzutach karnych. Gdyby ponownie otrzymał nominację na decydujące spotkanie, byłaby to sytuacja bez precedensu, gdyż do tej pory nie zdarzyło się, by ten sam arbiter „gwizdał” dwa finały.

Łącznie do tej pory Marciniak sędziował siedem meczów w mundialach, a w tym cztery z udziałem Argentyny - jeden w 2018 roku, dwa, w tym finale, cztery lata później Katarze i już pierwsza nominacja w tegorocznym mundialu przypadła na spotkanie „Albicelestes”. Zdaniem wielu ekspertów, Polak, m.in. wskutek kontrowersji z Messim, nie zostanie po raz kolejny wyznaczony na spotkanie tej drużyny.

Te dwa argumenty plus fakt, że FIFA na mecze o trzecie miejsce w mundialu desygnuje raczej młodszych arbitrów, którzy dopiero są u progu wielkiej międzynarodowej kariery, sprawiają, iż nie brakuje głosów, że 45-latek z Płocka już nie posędziuje w tegorocznych MŚ.

Spotęgowała je nominacja dla Kwiatkowskiego jako arbitra VAR na pierwszy półfinał, choć z kolei niektórzy uważają, że FIFA na najważniejsze mecze może zrezygnować z „krajowych” przydziałów, by zapobiegać rutynie w działaniu.

W sędziowskim dorobku Marciniaka jest też pięć spotkań mistrzostw Europy oraz m.in. finał Ligi Mistrzów w 2023 roku.

psl, PAP