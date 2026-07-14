Dziennik „El Pais” pisze o ostatnich meczach Hiszpanii jako serii rewanżów za spotkania z przeszłości: zwycięstwo nad Austrią w 1/16 finału pomściło porażkę z 1978 roku na mundialu w Argentynie, a pokonanie Belgii w ćwierćfinale było zemstą za przegraną na mistrzostwach w Meksyku 40 lat temu.

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Francja, jeden z wielkich faworytów MŚ, będzie jednak bardzo trudnym przeciwnikiem. To właśnie „Les Bleus” wyeliminowali Hiszpanów na mundialu w 2006 r. „Nigdy nie pokonaliśmy ich na mistrzostwach świata” – konstatuje „El Pais”.

Kibice, prasa i zawodnicy wierzą jednak, że wtorkowe spotkanie z Francją będzie wielkim sportowym wydarzeniem i kolejnym z serii rewanżów. Dziennik „Marca” pisze o „przeczuciu”, że Hiszpania znajdzie w końcu swój drugi finał mistrzostw świata w historii.

Według katalońskiego dziennika „Mundo Deportivo” ten mecz będzie „pierwszym finałem”. „Szpaler do chwały” – pisze z kolei dziennik „As”, stawiając w centrum Lamine’a Yamala, który wypełnia również całą okładkę katalońskiego „Sportu”.

Kibice liczą w końcu na wielki mecz gwiazdy Barcelony i reprezentacji, która w poniedziałek skończyła 19 lat. Zaczynał mistrzostwa z kontuzją i w kolejnych spotkaniach stopniowo odzyskiwał formę.

- Jestem pewien, że wielki dzień Lamine’a na mistrzostwach świata dopiero nadejdzie - powiedział trener Hiszpanii Luis de la Fuente.

W ostatnich dniach atmosferę wokół meczu podgrzał były premier Hiszpanii Mariano Rajoy, który stwierdził, że Francja „dysponuje składem na najwyższym poziomie, choć co prawda bez Francuzów”. Słowa te spotkały się z ostrą krytyką zarówno we Francji, jak i Hiszpanii.

- Jeśli piłka nożna ma czemuś służyć, to właśnie zbliżaniu ludzi, integracji – powiedział przed meczem Yamal, pytany o słowa Rajoya.

Spotkanie Francja - Hiszpania w Arlington koło Dallas rozpocznie się o godz. 21.

psl, PAP