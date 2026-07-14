Ledwo wiąże koniec z końcem. Medalistka MŚ sprzedaje warzywa na targu

66-letnia dziś Jeż rozpoczynała karierę w Lokomotivie Zagrzeb i bardzo szybko dostała się do pierwszej reprezentacji Jugosławii, z którą w wieku 22 lat zdobyła brązowy medal mistrzostw świata. Z zawodniczki uwielbianej przez całe Bałkany szybko stała się niemalże wrogiem publicznym po tym, jak - obrażona za brak powołania dla igrzyska olimpijskie w 1984 roku - odmówiła dalszej gry dla Jugosławii i postanowiła reprezentować Austrię, dla której rozegrała łącznie 189 spotkań.

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Po zakończeniu kariery sportowej Jadranka Jeż na długo zniknęła z przestrzeni publicznej, a o tym, jak potoczyło się jej życie, kibice dowiedzieli się kompletnym przypadkiem. Vlado Vanjak, słynny chorwacki trener koszykarski, rozpoznał byłą gwiazdę szczypiorniaka, gdy... kupował u niej warzywa na jednym z targowisk w Zagrzebiu. Okazało się, że brązowa medalistka MŚ z 1982 roku straciła mieszkanie i ledwo wiąże koniec z końcem, a żeby przeżyć, pracuje jako sprzedawczyni na bazarze.

- Miała świetną karierę sportową, ale nie miała szczęścia w życiu. Wiem jednak, że jest wojowniczką i nic jej nie złamie - powiedział w rozmowie z dziennikiem "Vecernji list" Vanjak.

Dziennikarzom udało się dotrzeć do Jeż i namówić ją na krótki wywiad. Okazało się, że była szczypiornistka straciła majątek z powodu oszustwa, którego dopuścili się jej bliscy znajomi.

- Zarabiałam w Austrii dobre pieniądze i nie miałam żadnych problemów finansowych. Te zaczęły się, gdy postanowiłam pomóc znajomym i podżyrowałam kredyt ich firmie. Niestety, nie wiedziałam, że pozaciągali oni pożyczki w kilku bankach i nie spłacali zobowiązań. Zostałam eksmitowana - wspomniała Jeż.

Była szczypiornistka podkreśliła, że próbuje odzyskać mieszkanie drogą sądową, ale po niekorzystnym dla niej wyroku w kraju szuka sprawiedliwości w Strasbourgu, co kosztuje ją nie tylko mnóstwo czasu, ale i pieniędzy. Licząc na korzystne rozstrzygnięcie jej sprawy, pracuje już od dekady na targowisku, by mieć jakiekolwiek środki na życie i dalszą walkę w sądach...