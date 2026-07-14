Legenda piłkarskiej reprezentacji trafiła do aresztu!

Piłka nożna

Dario Simić został aresztowany. Legendarnego piłkarza reprezentacji Chorwacji zatrzymał Urząd ds. Zwalczania Korupcji i Przestępczości Zorganizowanej.

Piłkarz w niebieskiej koszulce z numerem 2 na zielonej murawie z piłką przy nodze
fot. PAP/EPA
Dario Simić, były reprezentant Chorwacji, zatrzymany w sprawie o nielegalne pozwolenie na działalność

Urząd ds. Zwalczania Korupcji i Przestępczości Zorganizowanej (USKOK) zatrzymał zawodnika z powodu podejrzenia o nielegalne uzyskanie pozwolenia na prowadzenie działalności campingowej

 

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"Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, słynny były piłkarz reprezentacji Chorwacji w piłce nożnej Dario Simić, Neda Livljanić, była szefowa Wydziału Turystyki w Służbie Gospodarki i Spraw Majątkowych byłego Urzędu Administracji Państwowej żupanii szybenicko-knińskiej zostali zatrzymani. Śledczy podejrzewają, że Simić za pośrednictwem Livljanić nielegalnie uzyskał pozwolenia na działalność swojego obozu (campingu) na terenie miejscowości Tisno" - napisano w chorwackiej gazecie "Jutarnji list".

 

Na razie nie podano więcej konkretów, jednak Simić był już kiedyś zatrzymany w podobnej sprawie. 

 

Co więcej, to nie jedyne problemy w rodzinie piłkarza. W marcu ubiegłego roku za podejrzenie udziału w zorganizowanej grupie przestępczej został zatrzymamy jego brat, Josip Simić.

 

Dario Simić to były piłkarz Interu Mediolan, AC Milan, AS Monako i Dinamo Zagrzeb.

KP, Polsat Sport
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