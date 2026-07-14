Liga Mistrzów siatkarek i siatkarzy. Losowanie fazy grupowej. Transmisja TV i stream online

Chociaż obecnie spojrzenia siatkarskich kibiców skupiają się na zmaganiach reprezentacyjnych, to nie można zapominać, że wielkimi krokami zbliża się kolejny sezon klubowy. Oczywiście oprócz rywalizacji na krajowych podwórkach zespoły walczyć będą również na arenie międzynarodowej, między innymi w europejskich pucharach.

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W przyszłym sezonie Polskę w Lidze Mistrzów siatkarzy reprezentować będą: Aluron CMC Warta Zawiercie, Bogdanka LUK Lublin orz PGE Projekt Warszawa. Jeżeli chodzi natomiast o zmagania pań, to w najważniejszej rywalizacji na Starym Kontynencie wystąpią: PGE Budowlani Łódź, KS Developres Rzeszów oraz UNI Opole.

Zespoły zostaną rozlosowane do pięciu grup, w których znajdą się po cztery drużyny. Każda z ekip rozegra trzy mecze w swojej hali i trzy starcia na wyjeździe.

W środowe południe w Luksemburgu dojdzie również do losowania innych europejskich pucharów. Przypomnijmy, że w nich również możemy pochwalić się obecnością naszych przedstawicieli. Do takich zespołów należą: PGE GiEK Skra Bełchatów (CEV Volleyball Cup), Ślepsk Malow Suwałki (CEV Volleyball Challenge Cup), BKS ZGO Bielsko-Biała (CEV Volleyball Cup) i ŁKS Commercecon Łódź (CEV Volleyball Challenge Cup).

Transmisja z losowania fazy grupowej siatkarskiej Ligi Mistrzów w środę 15 lipca o godzinie 12:00 w Polsacie Sport 3, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go.

Koszyki Ligi Mistrzów siatkarzy:

I koszyk: Sir Sicoma Monini Perugia, Cucine Lube Civitanova, Aluron CMC Warta Zawiercie, Bogdanka LUK Lublin, Berlin Recycling Volleys

II koszyk: Rana Volley Werona, PGE Projekt Warszawa, SVG Lüneburg, Ziraat Bankkart, Ankara Galatasaray Stambuł

III koszyk: Montpellier HSC VB, Tours VB, VC Greenyard Maaseik, VC Karlovarsko Panathinaikos Ateny

IV koszyk: Itas Trentino, Guaguas Las Palmas, Dinamo Bukareszt, Drużyna z eliminacji, Drużyna z eliminacji

Koszyki Ligi Mistrzyń siatkarek:

I koszyk: A. Carraro Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano, Savino Del Bene Scandicci, VakifBank Stambuł, Fenerbahce Medicana Stambuł, PGE Budowlani Łódź

II koszyk: Mint Vero Volley Milano, Eczacibasi Dynavit Stambuł, KS DevelopRes Rzeszów, UNI Opole, VfB Suhl.

III koszyk: Dresdner SC, Volley Mulhouse, Levallois Paris, VD Voluntari, OK Tent

IV koszyk: Vasas Budapeszt, Galatasaray Daikin Stambuł, Igor Gorgonzola Novara, Drużyna z eliminacji, Drużyna z eliminacji

AA, Polsat Sport