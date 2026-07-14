Liga Narodów siatkarzy: Kuba - Belgia. Relacja live i wynik na żywo
Kuba i Belgia zagrają ze sobą w ramach spotkania ostatniego już turnieju interkontynentalnego Ligi Narodów siatkarzy. Kto wygra? Relacja live i wynik na żywo meczu Kuba - Belgia na Polsatsport.pl.
Mecze trzeciego tygodnia Ligi Narodów siatkarzy 2026 odbywają się w dniach 15-19 lipca. 18 drużyn podzielono na trzy grupy, które rywalizują w trzech różnych lokalizacjach. W każdym z turniejów bierze udział po sześć zespołów, a każda z drużyn rozegra po cztery spotkania.
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Polscy siatkarze tym razem występują w Chicago. W USA zmierzą się kolejno z Bułgarią, Brazylią, Francją i Stanami Zjednoczonymi, ekipą gospodarzy. Równolegle rywalizacja toczy się w Belgradzie oraz Osace.
Mecze trzeciego tygodnia wyłonią ostateczną listę uczestników turnieju finałowego, który w dniach 29 lipca – 2 sierpnia odbędzie się w Ningbo. Awansuje do niego osiem reprezentacji - siedem najlepszych ekip w tabeli fazy zasadniczej i gospodarz - Chiny.
Relacja live i wynik na żywo meczu Kuba - Belgia na Polsatsport.pl. Początek w środę 15 lipca o godzinie 8:30.Przejdź na Polsatsport.pl