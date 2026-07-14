Ma Ajax Amsterdam w CV. Teraz zagra w Ekstraklasie

Nunnely jest wychowankiem Ajaxu Amsterdam, a w holenderskiej ekstraklasie występował w zespołach Willem II Tilburg oraz SC Heerenveen.

Ostatni sezon nowy zawodnik Radomiaka spędził w dwóch klubach greckiej ekstraklasy – najpierw grał w Panserraikosie, a zimą przeniósł się do AE Kifisia.

Nunnely wystąpił we wtorek w przegranym 1:3 (0:3) w Urszulinie sparingu z Legią Warszawa. Bramkę dla Radomian z rzutu karnego zdobył Roberto Alves, dla stołecznego zespołu gole strzelili nowo pozyskani Robert Deziel Jr. i Michal Sevcík, a także Kamil Piątkowski.

To siódmy zawodnik, który przyszedł do Radomiaka w przerwie letniej. Wcześniej do ekipy nowego trenera Tomasza Kaczmarka dołączyli bramkarz Bartłomiej Gradecki (poprzednio Ruch Chorzów), pomocnicy Kacper Karasek (Motor Lublin), Filip Koperski (Olimpia Grudziądz) i Brazylijczyk Conrado (Otelul Galati) oraz napastnicy Fernand Goure (KVC Westerlo) z Wybrzeża Kości Słoniowej i Angolczyk Manu (UD Santarem, Portugalia).

W swoim pierwszym ligowym meczu w piątek 24 lipca o godz. 18 Radomiak podejmie beniaminka Wieczystą Kraków. Będzie to jednocześnie inauguracyjne spotkanie nowego sezonu ekstraklasy.