Marek Papszun uchylił rąbka tajemnicy. Chodzi o transfery Legii Warszawa

Polskie kluby szykują się do zbliżającego się wielkimi krokami kolejnego sezonu PKO BP Ekstraklasy. Zespoły rozgrywają mecze kontrolne, a w mediach cały czas pojawiają się informacje o transferach.

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Czy w najbliższym czasie kibice mogą spodziewać się nowych twarzy w ekipie Legii Warszawa? Na ten temat podczas konferencji prasowej po wygranym meczu towarzyskim z Radomiakiem Radom (3:1) postanowił wypowiedzieć się szkoleniowiec stołecznej ekipy - Marek Papszun.

- Teraz nie mamy żadnej opcji transferowej. Na dziś nie należy się spodziewać żadnego ruchu do Legii. A w drugą stronę? Zawsze jest to możliwe. Wiemy, jaka jest sytuacja. Wszystko może się wydarzyć w tym kontekście - powiedział trener, cytowany przez portal "Legia.net".

Przypomnijmy, że podczas aktualnego okienka transferowego do zespołu "Wojskowych" trafiło już paru piłkarzy. Barwy warszawskiej drużyny reprezentować będą tacy zawodnicy jak: Robert Deziel Jr., Michal Sevcik czy Zoran Arsenić.

Legia swój pierwszy mecz w nowym sezonie PKO BP Ekstraklasy rozegra 24 lipca. Przeciwnikami podopiecznych Papszuna będą piłkarze Pogoni Szczecin.

AA, Polsat Sport