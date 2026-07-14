ME U18 siatkarzy: Polska - Grecja. Relacja live i wynik na żywo

Siatkówka

Polska zagra z Grecją w ramach meczu fazy grupowej mistrzostw Europy siatkarzy U18. Kto wygra to spotkanie? Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Grecja na Polsatsport.pl.

Polscy siatkarze rywalizują w mistrzostwach Europy U18. Turniej jest rozgrywany w dniach 7-19 lipca we Włoszech - w Porto San Giorgio i Cisterna di Latina.

 

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Reprezentacja Polski, którą prowadzi trener Jacek Nawrocki, na inaugurację pokonała 3:0 reprezentację Islandii. W drugim spotkaniu, również w trzech setach wygrała ze Słowenią, a w trzecim z Turcją 3:1. W starciu z Włochami Polacy podtrzymali zwycięską passę i wygrali 3:1. W swoim piątym meczu Biało-Czerwoni gładko ograli Finów 3:0.

 

W ostatnim spotkaniu fazy grupowej polscy siatkarze zmierzą się z Serbią (15 lipca).

 

Po dwa najlepsze zespoły w tabeli awansują dalej i zagrają w półfinałach.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Grecja na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 12:30.

KP, Polsat Sport
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