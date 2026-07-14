Michael Olise chciał świętować gola. Rezerwowy bramkarz Francji mu zabronił

Przepisy piłkarskie zmieniają się dynamicznie, co doskonale widzimy na tegorocznym mundialu. Względem poprzednich imprez zmieniło się wiele. To nie tylko wprowadzenie obowiązkowych przerw na nawodnienie, ale też możliwość analizy VAR w przypadku żółtych kartek czy rzutów rożnych. Są jednak przepisy, które nie zmieniają się od lat i niewiele brakowało, by poważny błąd popełniłby Michael Olise. Uchronił go przed nim Brice Samba.

Francja na gole czekała do drugiej połowy



Los sprawił, że w ćwierćfinale mistrzostw świata 2026 spotkały się Francja i Maroko, a na boisku nie zabrakło doskonale znających się piłkarzy. Ekipa z Europy była faworytem do awansu i udowodniła to na boisku.

Francuzi dominowali od pierwszej do ostatniej minuty, choć jeszcze do przerwy było 0:0. W drugiej połowie sprawę załatwili niezawodni Kylian Mbappe i Ousmane Dembele. Kapitan Trójkolorowych trafił w 60. minucie, a sześć minut później, po jego podaniu, wynik podwyższył Dembele. Po drugiej z bramek doszło do ciekawej sytuacji, która umknęła wielu kibicom. Nie zawiodło jednak oko kamery, dlatego na powtórkach można było zobaczyć, jak Michael Olise jest oddzielany od świętujących kolegów.

Rezerwowy bramkarz powstrzymał Olise od dołączenia do świętujących kolegów



W centrum zamieszania znaleźli się grający na murawie Michael Olise oraz rezerwowy bramkarz Brice Samba. Niemal cała jedenastka Francuzów po golu Ousmane’a Dembele pobiegła w kierunku własnej ławki rezerwowych, aby wspólnie cieszyć się z prowadzenia 2:0.

Dołączyć do nich chciał Michael Olise, jednak przytomnie zatrzymał go Samba. Chwilę później sytuację piłkarzowi wyjaśnił selekcjoner Didier Deschamps. Wszystko po to, aby zawodnik Bayernu Monachium pozostał na połowie przeciwników. Gdyby tego nie robił, Marokańczycy mogliby błyskawicznie wznowić grę i zaskoczyć rozbieganych rywali.

Sędzia może wznowić grę w trakcie cieszynki



Zgodnie z którym sędzia może wznowić grę od środka w momencie, gdy wszyscy piłkarze drużyny przeciwnej znajdują się na swojej połowie "w odległości co najmniej 9,15 m (10 jardów) od piłki" - czytamy na stronie PZPN. Warunek ten zostałby spełniony, gdyby Olise dołączył do świętujących kolegów. Przytomnie odepchnął go Samba, dzięki czemu Marokańczycy musieli jeszcze poczekać na wznowienie gry. W ten sposób Francuzi zyskali cenny czas na odbudowanie ustawienia i przygotowanie się do gry. Jeden błąd popełniony w euforii mógłby ich słono kosztować.

Druga taka sytuacja z udziałem Francuzów w ostatnich latach



Co ciekawe, nie jest to pierwsza tego typu sytuacja z udziałem francuskich piłkarzy. Do podobnej doszło w finale mistrzostw świata 2022, gdy Trójkolorowi mierzyli się z Argentyńczykami. Wówczas przytomność umysłu zachował Theo Hernandez, który po jednym z goli Kyliana Mbappe powstrzymał przed przekroczeniem linii środkowej boiska obrońcę Dayota Upamecano. To tylko potwierdza, że w piłce nożnej liczą się nie tylko umiejętności, ale też szczęście i zachowanie trzeźwości umysłu w decydujących momentach rywalizacji.

Polsat Sport