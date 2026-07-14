Mistrzostwa świata, mistrzostwa Europy i Test Event w tym tygodniu w Gdyni

Jako pierwsi w środę 15 lipca rywalizację rozpoczną żeglarze z niepełnosprawnościami oraz zawodnicy klas Formula Wing i GWA. Dzień później na wodach Zatoki Gdańskiej pojawią się także załogi olimpijskich klas 49er i 49erFX, które sprawdzą gdyński akwen przed przyszłorocznymi mistrzostwami świata World Sailing.

Test Event to kluczowy sprawdzian przed Żeglarskimi mistrzostwami świata, które w przyszłym roku odbędą się w Gdyni. Na linii startu między 16 a 19 lipca staną załogi olimpijskich skiffów – 49er i 49erFX, dla których cztery dni ścigania będą okazją do poznania akwenu, jego specyfiki i panujących na nim warunków.

– Wydarzenie będzie okazją do przetestowania rozwiązań organizacyjnych i technologicznych przed przyszłorocznym czempionatem. Organizatorzy sprawdzą m.in współpracę z międzynarodowymi i krajowymi zespołami sędziowskimi oraz procedury, które za rok pozwolą sprawnie przeprowadzić wydarzenie z udziałem setek zawodników i członków ekip z całego świata - mówi Piotr Oleksiak, członek zespołu organizacyjnego mistrzostw świata 2027.

Przyszłoroczne mistrzostwa świata World Sailing będą pierwszymi seniorskimi mistrzostwami tej rangi organizowanymi w Gdyni. Do miasta przyjadą najlepsi żeglarze i żeglarki świata, którzy powalczą nie tylko o medale, ale również o pierwsze kwalifikacje olimpijskie do Igrzysk w Los Angeles w 2028 roku. To jedno z najważniejszych wydarzeń w światowym żeglarstwie, odbywające się co cztery lata, ustępujące rangą jedynie igrzyskom olimpijskim.

Gdynia ma już doświadczenie w organizacji wydarzeń pod egidą World Sailing – w 2019 roku była współgospodarzem Młodzieżowych mistrzostw świata, goszcząc około 500 zawodników z 76 państw. Seniorskie mistrzostwa będą jednak wydarzeniem jeszcze większym, przyciągającym światową czołówkę olimpijskiego żeglarstwa.



Inkluzywne mistrzostwa Europy EUROSAF rozegrane zostaną w klasie Hansa 303 – jednej z niewielu konkurencji, w której wspólnie mogą rywalizować zawodnicy pełnosprawni i sportowcy z niepełnosprawnościami. Polska należy do światowej czołówki tej klasy. Członkini Zarządu PZŻ Olga Górnaś-Grudzień jest ubiegłoroczną mistrzynią świata wśród kobiet, zawodnik Kadry Narodowej PZŻ Piotr Cichocki medalistą mistrzostw świata w klasyfikacji Open, a wspólnie wywalczyli również medal mistrzostw świata w rywalizacji załóg dwuosobowych. Klasa Hansa 303 znajdzie się także w programie przyszłorocznych mistrzostw Świata World Sailing w Gdyni.

Nie zabraknie również widowiska dla kibiców. Formula Wing to jedna z najszybciej rozwijających się konkurencji żeglarskich na świecie, w której zawodnicy ścigają się na deskach z hydroskrzydłami i pompowanymi skrzydłami, osiągając imponujące prędkości i unosząc się nad wodą. Klasa aspiruje obecnie do programu olimpijskiego, a regaty w Gdyni będą jej pierwszym występem na wodach Zatoki Gdańskiej.

Obok wyścigów Formula Wing w Gdyni rywalizować będą również zawodnicy konkurencji GWA, którzy zmierzą się w wyścigach wzbogaconych o elementy freestyle'u. Organizatorzy planują rozgrywanie tej części rywalizacji blisko brzegu, dzięki czemu kibice będą mogli z bliska obserwować ich emocjonujące poczynania.



Wyścigi finałowego dnia mistrzostw Świata Juniorów 470 będzie można śledzić na żywo w piątek, 17 lipca na kanale Youtube Polskiego Związku Żeglarskiego, a następnego dnia relacja live obejmie finałowe wyścigi Inkluzywnych mistrzostw Europy EUROSAF i regat Formula Wing. Transmisja z ostatniego dnia Test Eventu odbędzie się natomiast w niedzielę, 19 lipca.

Informacja Prasowa