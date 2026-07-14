Michał Białoński, Polsat Sport: Maja Chwalińska jest rówieśniczką Igi Świątek i w maju również ona wywalczyła sukces, jakim był finał Rolanda Garrosa. Jak pan ocenia jej szanse na kolejne sukcesy? Na Wimbledonie szybko odpadła przez upadek i kontuzję stawu skokowego.

Piotr Woźniacki, trener tenisa, ojciec Caroliny Wozniacki: Od strony sportowej, coacha, życzę jej absolutnie jak najlepiej i powiem głośno, że teraz zobaczymy, czy Maja wytrzyma i pociągnie dalej passę. Punkty, które zdobyła na Roland Garros liczyły się będą przez cały rok i dadzą jej luksus planowania, na których turniejach grać. Wcześniej tego nie miała.

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Dzięki temu, że będzie w drabince głównej turnieju, bez konieczności kwalifikacji?

Tak. Luksus ułożenia sobie planu startowego i treningowego to jest bardzo ważny element. Wcześniej jechała tam, gdzie się dostała i wiodło się jej różnie. Ma trenerów czeskich, więc oni na pewno potrafią ten plan ułożyć i dobrze prowadzić Maję. Jak skuteczna jest czeska szkoła widzieliśmy po Wimbledonie, w którego finale grały Noskova z Muchovą.



Wracając do Mai, będzie miała teraz na pewno pod górkę.

Dlaczego?

Rezultat, który osiągnęła w Paryżu na pewno podrażnił ambicję tych zawodniczek, które z nią przegrały, a uważają się za lepsze, bo na pewno kiedyś z nią grały w mniejszych turniejach. Dlatego Maja musi być przygotowana na naprawdę ciężką pracę, której się prawdopodobnie nie boi. I na to, że nie zawsze słońce będzie tak jasno świeciło, jakby się wszystkim mogło wydawać.

Owszem, będzie miała ciężko, ale sądzę, że dzięki tenisowi, który prezentuje, ma dużą szansę, aby ugruntować swą pozycję w światowej czołówce i ustabilizować formę. By nie liczyć jedynie na jednorazowe wyskoki, że wyszedł jej tylko jeden turniej w roku, tylko by wyszła na wysoki poziom, który sobie wypracuje. Już niedługo się o tym przekonamy. Wkrótce czeka nas seria ciekawych turniejów rangi WTA 1000 w Ameryce Północnej. Najpierw w Toronto, a później w Cincinnati. Przed nimi mogłaby zagrać jakiś mniejszy turniej, żeby zyskać ogranie po kontuzji.

Toronto zaczyna się 2 sierpnia.

Razem z Cincinnati to dwa duże turnieje, na których Maja nigdy nie była.

Natomiast 27 lipca rozpoczyna się turniej rangi WTA 500 Mubadala Open w Waszyngtonie.



No właśnie, a ja nie wiem, czy Maja pojedzie na tę "pięćsetkę". Ja bym jej proponował jeździć wszędzie i w ogóle się nie obawiać, że nie zrobi rezultatu. Powtarzam, Chwalińska musi się teraz ogrywać, trenować z różnymi dziewczynami. To jej na pewno wyjdzie na korzyść. Sądzę, że teraz każda rywalka zechce z Mają potrenować, żeby wyczuć jej styl.

Ale może nie warto w ten sposób zdradzać swego warsztatu?

Nie wiem jak trener Mai na to patrzy, ale ja bym się tego absolutnie nie obawiał. Wręcz przeciwnie, takie treningowe chciałbym rozgrywać jak najwięcej sparingów, żeby uczyć się, jak grać z tymi przeciwniczkami w prawdziwym meczu o stawkę. Nie oszukujmy się, właśnie tego Mai brakuje i im szybciej to nadrobi, tym lepiej. Jeśli pogra więcej z tymi dziewczynami, to sama sobie opracuje metody pokonywania ich. Bo to jest najważniejsze! Uważam, że właśnie nadszedł ten moment. Przed serią amerykańską, a później chińsko-japońską. Ja wiem, że tenisistki nie lubią jeździć do Azji, bo są zmęczone itd. Ale Maja powinna tam jechać i grać jak najwięcej. Zdobywać doświadczenie.



Dopiero po sezonie będzie mogła ocenić, co zrobiła. Tak naprawdę sezon 2026 dla Mai się dopiero zaczyna.

Piotr Woźniacki typuje, kto wygra mundial

Żyje pan nie tylko tenisem, ale także piłką nożną. Kto według pana wygra mundial?

Oglądam uważnie niemal wszystkie mecze. Myślę, że w finale zagrają Francja i Argentyna. Sam byłem bardziej kopaczem niż piłkarzem, ale z mojego punktu widzenia właśnie te drużyny mają w swych składach najwięcej zawodników, którzy zapewniają im sporą siłę uderzenia. Mają także na kogo rozłożyć obciążenia meczowe z turniejem, który trwa już ponad miesiąc.



O Argentynie mówi się, że to tylko Messi, ale to jest nieprawda. Oczywiście, Messi jest ważnym elementem, wisienką na torcie, ale "Albicelestes" mają wielu zawodników, na których można oprzeć zarówno defensywę, jak i ofensywę. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Ale to samo dotyczy Francji.



Ale Francja musi się uporać najpierw z Hiszpanią.

Hiszpania jest również jednym z faworytów. To jest tylko jeden mecz, jak to mój tato mawiał: "Trudno wróżyć z fusów", ale moimi faworytami są Francja i Argentyna. A kto wygra finał, to już kwestia dyspozycji dnia.