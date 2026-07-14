Walczący o trzeci z rzędu finał mundialu Francuzi w Arlington koło Dallas będą mogli zagrać w optymalnym składzie. Według trenera w pełni sił jest Kylian Mbappe. Prowadzący z ośmioma golami w klasyfikacji strzelców, wspólnie z Argentyńczykiem Lionelem Messim, napastnik Realu Madryt zszedł w końcówce ćwierćfinałowego spotkania z Marokiem (2:0) i usiadł na ławce rezerwowych z kostką obłożoną lodem. Wcześniej niż reszta zespołu zakończył też ostatni trening, ale Deschamps przekazał, że nic mu nie dolega.

ZOBACZ TAKŻE: Legenda piłkarskiej reprezentacji trafiła do aresztu!

- Kylian czuje się dobrze. Jest w stu procentach gotowy, bardziej się nie da - powiedział selekcjoner „Trójkolorowych”.

Do jego dyspozycji będzie już także pomocnik Aurelien Tchouameni, który opuścił dwa poprzednie mecze z powodu urazu ścięgna uda.

- W przypadku ostatniego spotkania (z Marokiem w ćwierćfinale - PAP) ryzyko było jeszcze zbyt duże. Teraz czuje się lepiej, choć nie możemy powiedzieć, że jest w 100 procentach wyleczony. Co prawda nie grał od dwóch tygodni, ale to nie jest przeszkodą. Ważne, że jest dostępny - przekazał szkoleniowiec.

Obecność Tchouameniego może pomóc Francji w walce o środek pola, co - zdaniem Deschampsa - może być kluczowe w konfrontacji z mistrzami Europy, którzy lubią i potrafią długo rozgrywać piłkę oraz kontrolować tempo gry. Francja to z kolei szybkość i kontry, ale Deschamps odrzucił sugestie, że jego drużyna skupi się na defensywie i będzie szukać szczęścia w błyskawicznych wypadach.

- Hiszpania potrafi wywierać dużą presję, świetnie też operuje piłką, ale my również jesteśmy drużyną, która jej potrzebuje. Choćby po to, by nie miał jej przeciwnik. Myślę, że będzie walka o kontrolę nad piłką, a przez to o kontrolę nad środkiem pola. Ten aspekt może mieć kluczowe znaczenie - tłumaczył trener reprezentacji Francji.

Podobnie uważa grający na co dzień w Barcelonie prawy obrońca Jules Kounde.

- Gra Hiszpanii jest oparta na posiadaniu piłki. Nie chodzi tylko o mozolne wypracowywanie okazji do zdobycia bramki, ale też o wyczerpanie rywala poprzez ciągłe przerzucanie piłki z jednej strony boiska na drugą. Zatem, żeby zakłócić ten schemat, by też będziemy chcieli mieć piłkę. Nie możemy pozwolić, by Hiszpania zbyt długo kontrolowała grę, bo to mogłoby się przerodzić w jej dominację na boisku - analizował Kounde.

Dwukrotni mistrzowie globu przegrali dwa ostatnie mecze z Hiszpanią - w półfinale Euro 2024 oraz na tym samym etapie Ligi Narodów 2024/25. Deschapms wskazał, że wnioski z tych spotkań na pewno pomogły się przygotować do walki o finał mundialu, ale też zauważył, że nie dają żadnych gwarancji, jak potoczy się pojedynek w Arlington.

- Każdy mecz ma swoją historię, każdy wygląda inaczej. Zmieniają się piłkarze, zmienia się ich forma. Hiszpanie wygrali oba poprzednie nasze starcia, gratulacje dla nich, ale mniej interesuje tylko to, co przed nami, co stanie się we wtorek - zaznaczył.

Jak tłumaczył, od kiedy jest selekcjonerem szczególną wagę przywiązuje do adaptacji do aktualnej sytuacji.

- Adaptacja to słowo klucz. Trzeba reagować na bieżąco i na wszystko. Choć piłka nożna nie jest nauką ścisłą, to przygotowanie i planowanie, aż do najdrobniejszych szczegółów, są zawsze ważne - podkreślił Deschamps.

Spotkanie półfinałowe MŚ 2026 Francja - Hiszpania rozpocznie się we wtorek o godz. 21 czasu polskiego.

psl, PAP