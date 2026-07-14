MŚ 2026: Francja - Hiszpania. Relacja live i wynik na żywo

Spotkanie zostało zaplanowane na wtorkowy wieczór na stadionie w Arlington, mogącym pomieścić 95 tysięcy widzów. To absolutne starcie gigantów.

Francuzi to finaliści dwóch poprzednich mundiali. W 2018 roku sięgnęli po złoto po triumfie nad Chorwacją 4:2, natomiast cztery lata później przegrali w decydującym spotkaniu z Argentyną po rzutach karnych. Dotychczas tylko Niemcy w latach 1982-1990 oraz Brazylia w latach 1994-2002 docierali do finału trzykrotnie z rzędu. "Trójkolorowi" byli w nich jeszcze w 1998 roku, kiedy zdobyli pierwsze trofeum oraz w 2006 roku, kiedy przegrali po konkursie "jedenastek" z Włochami.

Hiszpania "tylko" raz zameldowała się w finale - w 2010 roku. "La Furia Roja" pokonała wtedy po dogrywce Holandię 1:0. Ekipa z Półwyspu Iberyjskiego to aktualny mistrz Europy.

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Obie reprezentacje wygrały swoje zmagania grupowe. Francja pokonała Senegal 3:1, Irak 3:0 oraz Norwegię 4:1, natomiast Hiszpania najpierw sensacyjnie zremisowała z Republiką Zielonego Przylądka 0:0, a następnie zwyciężyła Arabię Saudyjską 4:0 i Urugwaj 1:0.

W fazie pucharowej jedni i drudzy radzili sobie niemal identycznie, wygrywając w 1/16 finału swoje spotkania 3:0. Francja odprawiła z kwitkiem Szwedów, natomiast Hiszpania piłkarzy z Austrii. Z kolei w 1/8 finału obaj potentaci solidarnie zwyciężyli 1:0. Podopieczni Didiera Deschampsa wyeliminowali Paragwaj, podczas gdy ekipa Luisa De La Fuente pożegnała Portugalię. Ćwierćfinał to triumf Francji nad Marokiem 2:0 oraz Hiszpanii nad Belgią 2:1.

Najlepszym strzelcem Francji jest Kylian Mbappe, który do momentu rozegrania półfinału strzelił osiem goli i zanotował trzy asysty. Liderem hiszpańskiej formacji ofensywnej jest Mikel Oyarzabal - autor czterech trafień i asysty.

Ostatni raz obaj giganci zmierzyli się ze sobą w ubiegłorocznym półfinale Ligi Narodów. Po szalonym meczu Hiszpanie wygrali 5:4. Tak samo było dwa lata temu w półfinale Euro 2024, kiedy cieszyli się ze zwycięstwa 2:1.

Relacja live i wynik na żywo meczu Francja - Hiszpania na Polsatsport.pl.

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