Nie żyje ważna postać siatkówki. Tworzył podwaliny pod najbardziej medalodajny sport w kraju

Colić był jednym z głównych propagatorów sportu osób niepełnosprawnych nie tylko w Bośni, ale na całych Bałkanach. To właśnie on brał aktywny udział w tworzeniu reprezentacji kraju w siatkówce na siedząco, która od wielu lat przywozi medale z najważniejszych imprez rangi światowej. Bośniacy mają na koncie między innymi 7 medali mistrzostw świata (3 złote, 3 srebrne i 1 brązowy) oraz 7 krążków igrzysk paraolimpijskich (2 złote, 4 srebrne i 1 brązowy).

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"Jego nieoceniony wkład w bośniacki sport znajduje odzwierciedlenie nie tylko w liczbie medali i historycznych wynikach na arenie międzynarodowej, ale także w tym, że był niesamowitym wsparciem dla wielu pokoleń niepełnosprawnych sportowców, pomagając im odnaleźć siłę i dumę z reprezentowania ojczyzny w dyscyplinach paraolimpijskich" - czytamy we wpisie bośniackiej federacji siatkarskiej.

Mehmed "Meho" Colić zmarł w piątek (10 lipca) w wieku 78 lat.