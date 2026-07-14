Niedawno grał na mundialu, a teraz ogłosili jego transfer! Gigant zapłacił miliony

Piłka nożna

Kapitan piłkarskiej reprezentacji Belgii Youri Tielemans przeniósł się z Aston Villi do Manchesteru United - poinformowały oba kluby angielskiej ekstraklasy. Z "Czerwonymi Diabłami" związał się pięcioletnim kontraktem. Według mediów kwota transferu wyniosła 35 milionów funtów, czyli ok. 177 mln zł.

Piłkarz w czarnej koszulce z napisem "BELGIUM" odwraca się w stronę obiektywu. W tle widać innych zawodników w jasnych, błękitnych koszulkach z numerami.
fot. AFP
Youri Tielemans przeszedł z Aston Villi do Manchesteru United

W minionym sezonie w Aston Villi, gdzie grał u boku m.in. Matty'ego Casha, 29-letni pomocnik zdobył dwie bramki i miał siedem asyst w 35 występach. Przyczynił się do triumfu "The Villans" w Lidze Europy i awansu do fazy zasadniczej Ligi Mistrzów.

 

- Trudno opisać, jak bardzo cieszę się z dołączenia do Manchesteru United. Podpisanie kontraktu z tak szczególnym klubem to coś wyjątkowego. To efekt długich lat poświęceń od pierwszych dni, kiedy zakochałem się w piłce nożnej - powiedział Belg, cytowany w komunikacie.

 

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Tielemans dołączył do Aston Villi w 2023 roku. Wcześniej był piłkarzem m.in. Leicester City, z którym wywalczył Puchar Anglii i Tarczę Wspólnoty (odpowiednik Superpucharu).

 

W trwającym mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku Belgia dotarła do ćwierćfinału, w którym po zaciętej walce uległa Hiszpanii 1:2. Tielemansa w tym spotkaniu zabrakło z powodu kontuzji na rozgrzewce. 

PAP
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ANGLIAASTON VILLAMANCHESTER UNITEDPIŁKA NOŻNAYOURI TIELEMANS
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