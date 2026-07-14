Niedawno grał na mundialu, a teraz ogłosili jego transfer! Gigant zapłacił miliony

W minionym sezonie w Aston Villi, gdzie grał u boku m.in. Matty'ego Casha, 29-letni pomocnik zdobył dwie bramki i miał siedem asyst w 35 występach. Przyczynił się do triumfu "The Villans" w Lidze Europy i awansu do fazy zasadniczej Ligi Mistrzów.

- Trudno opisać, jak bardzo cieszę się z dołączenia do Manchesteru United. Podpisanie kontraktu z tak szczególnym klubem to coś wyjątkowego. To efekt długich lat poświęceń od pierwszych dni, kiedy zakochałem się w piłce nożnej - powiedział Belg, cytowany w komunikacie.

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Tielemans dołączył do Aston Villi w 2023 roku. Wcześniej był piłkarzem m.in. Leicester City, z którym wywalczył Puchar Anglii i Tarczę Wspólnoty (odpowiednik Superpucharu).

W trwającym mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku Belgia dotarła do ćwierćfinału, w którym po zaciętej walce uległa Hiszpanii 1:2. Tielemansa w tym spotkaniu zabrakło z powodu kontuzji na rozgrzewce.

PAP