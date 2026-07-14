Niesamowita statystyka Messiego! Aż 47 procent

Piłka nożna

Piłkarze Argentyny mogą zostać pierwszą drużyną od 1962 roku, która obroni tytuł mistrza świata i zaledwie trzecią w historii. Ich lider Lionel Messi solidnie zapracował na awans do półfinału, ale jak obliczyli statystycy, 47 procent czasu na boisku spędził chodząc.

Niesamowita statystyka Messiego! Aż 47 procent
fot. AFP
Szokująca statystyka Lionela Messiego

Kapitan "Albicelestes" ma w tej imprezie, której gospodarzem są Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk, na koncie osiem goli (podobnie jak Francuz Kylian Mbappe) i trzy asysty.

 

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Choć Argentyńczyk bliski jest wywalczenia miana najskuteczniejszego piłkarza mistrzostw, to globalna publiczność ogląda zupełnie innego Messiego niż tego, który zadebiutował w barwach Barcelony w 2003 roku. W środę w Atlancie Argentyna wznowi historyczną rywalizację z Anglią w półfinale, ale cała uwaga ponownie będzie skupiona na "La Pulga".

 

Messi nie porusza się z taką szybkością jak na poprzednich mundialach, ale zdołał się przystosować i w wielu momentach nadal stwarza duże zagrożenie. Jak podaje BBC, na tym mundialu oddał 33 strzały i stworzył 21 okazji, łącznie 54, co jest najlepszym wynikiem od czasów Diego Maradony w 1986 roku.

 

Udało mu się to, mimo że 47 procent pokonanego dystansu pokonał spacerkiem, co jest najwyższym wskaźnikiem wśród zawodników z pola. Co więcej, ma najkrótszy średni dystans spośród wszystkich argentyńskich graczy z pola, którzy wystąpili w turnieju przez co najmniej 20 minut, pokonując średnio zaledwie 8,2 km w ciągu 90 minut.

 

To jednak nie wszystko. Średnio wykonał zaledwie 2,7 sprintów na mecz, w porównaniu z 5,3 sprzed czterech lat.

 

Anglia będzie musiała zrobić coś, co udało się tylko Polsce w ostatnich 15 występach Messiego na mistrzostwach świata – powstrzymać go przed strzelaniem gola i asystowaniem. W tych 15 meczach zdobył 16 bramek i zaliczył siedem kończących podań.

PAP
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