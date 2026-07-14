Niesamowita statystyka Messiego! Aż 47 procent

Kapitan "Albicelestes" ma w tej imprezie, której gospodarzem są Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk, na koncie osiem goli (podobnie jak Francuz Kylian Mbappe) i trzy asysty.

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Choć Argentyńczyk bliski jest wywalczenia miana najskuteczniejszego piłkarza mistrzostw, to globalna publiczność ogląda zupełnie innego Messiego niż tego, który zadebiutował w barwach Barcelony w 2003 roku. W środę w Atlancie Argentyna wznowi historyczną rywalizację z Anglią w półfinale, ale cała uwaga ponownie będzie skupiona na "La Pulga".

Messi nie porusza się z taką szybkością jak na poprzednich mundialach, ale zdołał się przystosować i w wielu momentach nadal stwarza duże zagrożenie. Jak podaje BBC, na tym mundialu oddał 33 strzały i stworzył 21 okazji, łącznie 54, co jest najlepszym wynikiem od czasów Diego Maradony w 1986 roku.

Udało mu się to, mimo że 47 procent pokonanego dystansu pokonał spacerkiem, co jest najwyższym wskaźnikiem wśród zawodników z pola. Co więcej, ma najkrótszy średni dystans spośród wszystkich argentyńskich graczy z pola, którzy wystąpili w turnieju przez co najmniej 20 minut, pokonując średnio zaledwie 8,2 km w ciągu 90 minut.

To jednak nie wszystko. Średnio wykonał zaledwie 2,7 sprintów na mecz, w porównaniu z 5,3 sprzed czterech lat.

Anglia będzie musiała zrobić coś, co udało się tylko Polsce w ostatnich 15 występach Messiego na mistrzostwach świata – powstrzymać go przed strzelaniem gola i asystowaniem. W tych 15 meczach zdobył 16 bramek i zaliczył siedem kończących podań.

PAP