Znakomite wieści ws. Alcaraza. Wtedy powróci do rywalizacji?

Hiszpan opuścił już dwa tegoroczne turnieje Wielkiego Szlema. W tej sytuacji pojawiają się coraz większe obawy, czy uda mu się powrócić na korty Flushing Meadows w Nowym Jorku, by bronić tytułu.

Włoch Jannik Sinner został mistrzem Wimbledonu po raz drugi z rzędu, choć wielu twierdzi, że jego triumf w Londynie był tym wyraźniejszy, im dłużej trwa absencja Alcaraza. Obaj to bez wątpienia dwie największe gwiazdy męskiego tenisa ostatnich lat. Ich pełna szacunku rywalizacja pozwala im wzajemnie motywować się do zdobywania nowych trofeów.

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Alcaraz opuścił French Open i Wimbledon z powodu zapalenia pochewki ścięgna w prawym nadgarstku. Jak podają źródła, w trakcie rehabilitacji wystąpiło kilka komplikacji, przez co powrót do zdrowia przebiegał wolniej, niż oczekiwano. 23-latek niedawno wycofał się z turnieju w Montrealu, który rozpocznie się 3 sierpnia.

Alcaraz udostępnił nagranie wideo, na którym widać jego powrót do lekkich treningów, jednak większość wtajemniczonych obserwatorów, w tym Boris Becker, uważa, że powrót do rywalizacji jest "jeszcze daleki".

Kibice zauważyli, że Hiszpan miał założony opatrunek na nadgarstek i trenował serwis nie odbijając rakietą piłki. W połączeniu z jego wycofaniem się z zawodów w Kanadzie wzbudziło to obawy, że może on również opuścić resztę północnoamerykańskich występów na kortach twardych.

Według "La Verdad" Alcaraz został zbadany przez lekarza Angela Ruiza-Cotorro w ubiegły piątek, który potwierdził, że nadgarstek jest już "całkowicie zagojony".

Jednak po rozmowie ze swoim zespołem i personelem medycznym były lider rankingu postanowił dać sobie trochę więcej czasu. Planuje wrócić do gry dopiero na turniej Cincinnati, który rozpoczyna się 13 sierpnia. Byłby to jego pierwszy turniej od dokładnie czterech miesięcy.

PAP