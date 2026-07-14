O krok od tragedii. Roger Federer mógł spłonąć w pożarze!

Dziennikarze "The Sun" podają, że cały proces dogaszania i zabezpieczania miejsca trwał około godziny, jednak nikt nie odniósł obrażeń.

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- To było dość surrealistyczne. Wszyscy mieli świetne popołudnie, a potem nagle poczuliśmy dym. Dało się usłyszeć kilka westchnień, gdy ludzie zorientowali się, że wybuchł pożar i szybko się rozprzestrzenia - mówił cytowany gość.

Według informacji zagranicznych mediów, ogień powstał w wyniku wyrzucenia niedopałków papierosów na drewniane zrębki. Dwie kobiety, które okazały się prowodyrkami zajścia, zostały poproszone o opuszczenie imprezy przez obsługę.

- Na szczęście ochrona od razu ruszyła z wężami i wiadrami z wodą, a po 20 minutach sytuacja była opanowana. Ktoś przez kolejną godzinę pilnował miejsca i sprawdzał, czy nie dojdzie do kolejnych szkód. Ostatecznie to był bardzo udany i przyjemny wieczór - dodał.

W wydarzeniu uczestniczył były lider światowego tenisa i ośmiokrotny mistrz Wimbledonu, Roger Federer, a na liście gości znaleźli się m.in. Steve Davis i Tom Aspinall. 400 osób zostało odseparowanych od miejsca zdarzenia, a chwilę później zabawa trwała dalej.

Polsat Sport