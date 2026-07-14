Ocenił rywali w Lidze Narodów. "Bardzo niebezpieczni"

Siatkówka

Polscy siatkarze są już w Chicago, gdzie w najbliższych dniach rozegrają cztery spotkania w ramach Ligi Narodów. W środę zmierzą się z Bułgarią. - Są niebezpieczni na zagrywce, mają bardzo dobry blok, więc będzie to ciężkie spotkanie - powiedział Szymon Jakubiszak, środkowy reprezentacji Polski..

Dwóch mężczyzn, jeden w niebieskiej koszulce polo, drugi w czarnej koszulce reprezentacji Polski w siatkówce, rozmawia w hali sportowej.
fot. Polsat Sport

Polscy siatkarze są już po treningu w hali w Chicago, gdzie w najbliższych dniach rozegrają cztery spotkania Ligi Narodów.

 

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- Bardzo fajna hala. Jest duża, może wejść tutaj dużo kibiców, więc na pewno fajnie się gra. Liczymy więc na doping Polaków, którzy mieszkają w Chicago - powiedział w rozmowie z Tomaszem Swędrowskim.

 

Jakubiszak liczy na głośny doping fanów.

- Mam nadzieję, że tego doświadczę. Na pewno będzie dużo emocji i mam nadzieję, że fani też będą zadowoleni z naszej gry - dodał.


Polacy zmierzą się w środę z Bułgarami.

 

- Bardzo niebezpieczni na zagrywce, mają bardzo dobry blok, więc będzie to ciężkie spotkanie, ale jeżeli zagramy swoją dobrą siatkówkę, to powinniśmy wygrać.

Kolejnymi rywalami Biało-Czerwonych będą Brazylijczycy, Francuzi oraz Amerykanie.

Transmisja TV i stream online meczu Polska - Bułgaria w środę od godz. 18:45 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i na Polsat Box Go oraz od godz. 19:00 w Polsacie. Spotkanie poprzedzi studio, które rozpocznie się o godz. 18:00.

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