Oficjalnie! Kolejny Polak zawalczy na gali UFC w Belgradzie

"Chińczyk" walczył dla UFC już osiem razy - zanotował cztery zwycięstwa i cztery porażki. W ostatnich trzech starciach musiał jednak uznać wyższość rywali. Polaka pokonali kolejno: Chris Duncan (15-3-0), Ludovit Klein (24-5-1) oraz Grant Dawson (24-3-1). Teraz zawodnik pochodzący z Gryfic wejdzie do oktagonu z przeciwnikiem, który w amerykańskiej organizacji ma rekord 0-4 i wciąż czeka na swój pierwszy triumf.

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Prepolec to reprezentant Kanady. Ostatnie zwycięstwo w profesjonalnej karierze odniósł ponad dwa lata temu. Na gali BTC 24 pokonał wtedy Gustavo Wurlitzera (25-33-0).

Podczas wydarzenia w Serbii do oktagonu wejdzie także Marcin Tybura (27-11-0). Jego rywalem będzie Aleksandar Rakic (14-6-0), czyli dawny przeciwnik Jana Błachowicza (29-11-2). Dla Serba z austriackim paszportem będzie to debiut w kategorii ciężkiej.

Wcześniej wspomniany "Cieszyński Książę" na niespełna trzy tygodnie przed terminem gali pozostał bez przeciwnika. W poniedziałek organizacja oficjalnie ogłosiła, że Bogdan Guskov (18-3-0), z którym pierwotnie miał zawalczyć 43-latek, wystąpi ostatecznie w walce wieczoru w Abu Zabi i zmierzy się tam z Magomedem Ankalaevem (21-2-1). Obecnie federacja nie podała informacji, z kim i czy w ogóle Błachowicz skrzyżuje rękawice 1 sierpnia w Belgradzie.

Po raz pierwszy w historii gala UFC odbędzie się na terenie Serbii.

Transmisja gali UFC w Belgradzie na sportowych antenach Polsatu.