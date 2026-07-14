Oficjalnie! Obrońca zmienia Lecha Poznań na beniaminka Ekstraklasy

Piłka nożna

Antonio Milić został nowym piłkarzem Wieczystej - poinformował krakowski klub. Chorwacki obrońca ostatnie pięć lat spędził w Lechu Poznań, z którym wywalczył trzy tytuły mistrza Polski Z beniaminkiem ekstraklasy związał się umową ważną do 30 czerwca 2028 roku.

Oficjalnie! Obrońca zmienia Lecha Poznań na beniaminka Ekstraklasy
fot. CyfraSport

Nowy zawodnik Wieczystej jest lewonożnym środkowym obrońcą, ma 190 cm wzrostu. Karierę rozpoczynał w Hajduku Split, a potem występował w belgijskim RSC Anderlecht, chorwackiej Istrze 1961, hiszpańskim Rayo Vallecano i ostatnio w Lechu, z którym nie przedłużył wygasającego 30 czerwca kontraktu.

 

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32-letni Milić jest już siódmym piłkarzem pozyskanym przez Wieczystą tego lata. Wcześniej sfinalizowano transfer norweskiego pomocnika Tobiasa Christensena z Rapidu Bukareszt, pomocnika Bena Ledermana z Maccabi Tel Awiw, chorwackiego stopera Duje Dujmovicia z Zrinjskiego Mostar, słowackiego obrońcy Matusa Vojtko z Lechii Gdańsk, szwajcarskiego skrzydłowego Christophera Lungoyi z Gaziantep FK oraz wypożyczono z Dinama Zagrzeb chorwackiego bramkarza Nikolę Cavlinę.

 

Wieczysta na inaugurację rozgrywek ekstraklasy zmierzy się 24 lipca w Radomiu z Radomiakiem.

psl, PAP
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ANTONIO MILIĆEKSTRAKLASAPIŁKA NOŻNA
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