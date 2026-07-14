Oficjalnie! Obrońca zmienia Lecha Poznań na beniaminka Ekstraklasy

Nowy zawodnik Wieczystej jest lewonożnym środkowym obrońcą, ma 190 cm wzrostu. Karierę rozpoczynał w Hajduku Split, a potem występował w belgijskim RSC Anderlecht, chorwackiej Istrze 1961, hiszpańskim Rayo Vallecano i ostatnio w Lechu, z którym nie przedłużył wygasającego 30 czerwca kontraktu.

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32-letni Milić jest już siódmym piłkarzem pozyskanym przez Wieczystą tego lata. Wcześniej sfinalizowano transfer norweskiego pomocnika Tobiasa Christensena z Rapidu Bukareszt, pomocnika Bena Ledermana z Maccabi Tel Awiw, chorwackiego stopera Duje Dujmovicia z Zrinjskiego Mostar, słowackiego obrońcy Matusa Vojtko z Lechii Gdańsk, szwajcarskiego skrzydłowego Christophera Lungoyi z Gaziantep FK oraz wypożyczono z Dinama Zagrzeb chorwackiego bramkarza Nikolę Cavlinę.

Wieczysta na inaugurację rozgrywek ekstraklasy zmierzy się 24 lipca w Radomiu z Radomiakiem.

psl, PAP