Pierwsza taka sytuacja w historii. Niesamowity rekord na MŚ 2026

Dla wielu ekspertów to Francja była faworytem wtorkowego meczu. Mimo to Hiszpania zagrała kapitalne zawody i już do przerwy prowadziła po trafieniu Mikela Oyarzabala z rzutu karnego. Po przerwie wynik ustalił Pedro Porro.

Francja oddała 10 strzałów, jednak tak naprawdę żadna sytuacj nie mogła na poważnie zagrozić Unaiowi Simonowi.

Hiszpania wygrała 2:0 i po raz szósty na tym mundialu zachowała czyste konto. To pierwsza taka sytuacja w historii mistrzostw świata. Do tej pory nikt nie potrafił utrzymać tylu czystych kont w trakcie jednego turnieju.



Wcześniej "La Furia Roja" zagrała na "zero z tyłu" z Republiką Zielonego Przylądka, Arabią Saudyjską, Urugwajem, Austrią oraz Portugalią. Jedyną reprezentacją, która znalazła sposób na Hiszpanię, była Belgia. W ćwierćfinale Simona pokonał Charles De Ketelaere.

Simon jest też rekordzistą pod względem serii bez straconego gola. Bramkarz Athletiku nie dał się pokonać przez 649 minut.

Rywalem Hiszpanii finale MŚ 2026 będzie Anglia lub Argentyna.