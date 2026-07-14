Polak za Infantino?! Może zostać nowym prezydentem FIFA

Piłka nożna

Według informacji "talkSPORT", w UEFA narastają apele o wytypowanie kandydata, który zmierzyłby się z Giannim Infantino w najbliższych wyborach na stanowisko prezydenta FIFA. Jednym z nich jest właściciel Legii Warszawa - Dariusz Mioduski!

Gianni Infantino, prezes FIFA, macha ręką, obok widoczny portret Alexandra Ceferina, prezesa UEFA.
fot. PAP/EPA
Gianni Infantino i Dariusz Mioduski

Czarę goryczy miał przelać telefon od prezydenta USA Donalda Trumpa z prośbą o ponowne rozpatrzenie czerwonej kartki Folarina Baloguna, która została zawieszona, na co UEFA zareagowała ostrym oświadczeniem, w którym oskarżyła FIFA o „przekroczenie czerwonej linii”.

 

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Infantino odpowiedział, wskazując na niezależność komisji dyscyplinarnej FIFA, która podjęła tę decyzję, dzięki czemu Balogun mógł zagrać w przegranym meczu 1/8 finału z Belgią.

 

Jako najbardziej odpowiednią postać zagraniczna prasa typuje prezesa UEFA Alexandra Ceferina. Podkreślają jednak, że Słoweniec zamierza kontynuować pełnienie swojej obecnej funkcji prezesa UEFA i nie jest zainteresowany zmianą. Ceferin nie zamierza mierzyć się bezpośrednio z Infantino, mimo że wielokrotnie dochodziło między nimi do sporów.

 

Wiele federacji zrzeszonych w UEFA, w tym belgijska i polska, miałoby poprzeć kandydaturę prezesa PSG Nassera Al-Khelaifiego w nadchodzących wyborach.

 

"talkSPORT" dowiedział się jednak, że wysocy rangą przedstawiciele bośniackiej, norweskiej, szwedzkiej, niemieckiej i hiszpańskiej piłki nożnej rozważali poparcie innych europejskich kandydatów, w tym właściciela Legii Dariusza Mioduskiego.

 

Gdyby Al-Khelaifi zdecydował się nie kandydować, co obecnie się przewiduje, Polska również opowiedziałaby się za Mioduskim. Poza UEFA jako potencjalnego następcę Infantino wymienia się prezesa CONCACAF Victora Montaglianiego.

MS, Polsat Sport
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DARIUSZ MIODUSKIEKSTRAKLASAINNEPIŁKA NOŻNA
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