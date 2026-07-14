Polka zaskoczyła! Triumf w pierwszej rundzie
Zajmująca 142. miejsce w światowym rankingu tenisistek Katarzyna Kawa wygrała ze sklasyfikowaną na 81. pozycji Szwajcarką Simoną Waltert 6:1, 6:4 w pierwszej rundzie turnieju WTA rangi 250 w rumuńskich Jassach.
Katarzyna Kawa ze zwycięstwem
W kolejnej rundzie Kawa zmierzy się z rozstawioną z numerem piątym Węgierką Panną Udvardy.
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W Rumunii miała startować Maja Chwalińska, ale finalistka French Open wycofała się po tym, jak doznała kontuzji w pierwszej rundzie londyńskiego Wimbledonu.
Wynik meczu 1. rundy:
Katarzyna Kawa - Simona Waltert 6:1, 6:4.Przejdź na Polsatsport.pl
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