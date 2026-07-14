Polka zaskoczyła! Triumf w pierwszej rundzie

W kolejnej rundzie Kawa zmierzy się z rozstawioną z numerem piątym Węgierką Panną Udvardy.

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W Rumunii miała startować Maja Chwalińska, ale finalistka French Open wycofała się po tym, jak doznała kontuzji w pierwszej rundzie londyńskiego Wimbledonu.

Wynik meczu 1. rundy:

Katarzyna Kawa - Simona Waltert 6:1, 6:4.

PAP