Polka zaskoczyła! Triumf w pierwszej rundzie

Tenis

Zajmująca 142. miejsce w światowym rankingu tenisistek Katarzyna Kawa wygrała ze sklasyfikowaną na 81. pozycji Szwajcarką Simoną Waltert 6:1, 6:4 w pierwszej rundzie turnieju WTA rangi 250 w rumuńskich Jassach.

Kobieta w białej koszulce z napisem "POLSKA" i czerwonych spodenkach serwuje piłkę do tenisa.
fot. PAP
Katarzyna Kawa ze zwycięstwem

W kolejnej rundzie Kawa zmierzy się z rozstawioną z numerem piątym Węgierką Panną Udvardy.

 

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W Rumunii miała startować Maja Chwalińska, ale finalistka French Open wycofała się po tym, jak doznała kontuzji w pierwszej rundzie londyńskiego Wimbledonu.

 

Wynik meczu 1. rundy:

 

Katarzyna Kawa - Simona Waltert 6:1, 6:4.

PAP
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KATARZYNA KAWASIMONA WALTERTTENISTURNIEJE ATP I WTAWTA W JASSY
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