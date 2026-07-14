Polscy siatkarze w półfinale mistrzostw Europy!

Siatkówka

Reprezentacja Polski siatkarzy wygrała z Grecją 3:0 w spotkaniu mistrzostw Europy do lat 18. Biało-Czerwoni odnieśli tym samym już szóste zwycięstwo w turnieju i zapewnili sobie awans do półfinału.

Grupa polskich siatkarzy w czerwonych strojach sportowych cieszy się z wygranej na boisku siatkarskim.
fot. CEV
Polscy siatkarze awansowali do półfinału mistrzostw Europy U18 we Włoszech

Polscy siatkarze rywalizują w mistrzostwach Europy U18. Turniej jest rozgrywany w dniach 7-19 lipca we Włoszech - w Porto San Giorgio i Cisterna di Latina.

 

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Reprezentacja Polski, którą prowadzi trener Jacek Nawrocki, na inaugurację pokonała 3:0 reprezentację Islandii. W drugim spotkaniu, również w trzech setach wygrała ze Słowenią, a w trzecim z Turcją 3:1. W starciu z Włochami Polacy podtrzymali zwycięską passę i wygrali 3:1. W swoim piątym meczu Biało-Czerwoni gładko ograli Finów 3:0.

 

Spotkanie z Grekami polscy siatkarze również rozpoczęli bardzo dobrze. Po nieco zaciętym początku, w decydującej fazie seta wypracowali różnicę punktową pozwalającą na spokojne kontynuowanie gry, a co za tym idzie - wygranie premierowej odsłony 25:21.

 

W drugiej i trzeciej partii przewaga Biało-Czerwonych była już widoczna gołym okiem. Siatkarze prowadzeni przez Nawrockiego szybko wychodzili na prowadzenie, które z czasem rosło do ogromnych rozmiarów. Oba sety wygrali 25:11, a zwycięstwo zajęło im zaledwie godzinę i 15 minut.

 

I choć do rozegrania pozostała jeszcze jedna runda spotkań, Polacy są już pewni gry w półfinale mistrzostw Europy. Wszystko za sprawą bezbłędnej w ich wykonaniu pierwszej fazy turnieju, dzięki której są liderami grupy A.

 

W ostatnim spotkaniu fazy grupowej polscy siatkarze zmierzą się z Serbią (15 lipca).

 

Polska - Grecja 3:0 (25:21, 25:11, 25:11)

KP, Polsat Sport
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