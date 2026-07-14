Polska - Bułgaria. Wynik meczu siatkarzy. Kto wygrał?

Siatkówka

Polska - Bułgaria, czyli czas na kolejne spotkanie w ramach Ligi Narodów siatkarzy 2026. Kto wygrał mecz Polska - Bułgaria? Jaki był wynik meczu polskich siatkarzy?

Siatkarz w czerwonej koszulce z numerem 9 i nazwą "Polska" na piersi, gotowy do zagrania piłką.
fot. PAP
Polska - Bułgaria. Wynik meczu siatkarzy. Kto wygrał?

Po ośmiu meczach Ligi Narodów 2026 Biało-Czerwoni mają na swoim koncie 17 punktów - sześć wygranych, dwie porażki.

 

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Mecze trzeciego tygodnia wyłonią finalną listę uczestników turnieju finałowego. Awansuje do niego osiem reprezentacji - siedem najlepszych ekip w tabeli fazy zasadniczej i gospodarz - Chiny.

 

Polscy siatkarze wystąpią podczas turnieju w Chicago. W USA zmierzą się kolejno z Bułgarią, Brazylią, Francją i Stanami Zjednoczonymi, ekipą gospodarzy.

 

- Mamy trudnych przeciwników, ale przyjechaliśmy najlepszym zespołem - przyznał selekcjoner Nikola Grbić w rozmowie z Polsatem Sport.

 

- Przed nami cztery trudne mecze - dodał przyjmujący Tomasz Fornal.

Polska - Bułgaria. Wynik meczu siatkarzy. Kto wygrał?

Wynik meczu siatkarzy Polska - Bułgaria poznamy w środę 15 lipca. O tym, kto wygrał mecz Polska - Bułgaria w Lidze Narodów siatkarzy, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.

Polsat Sport
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LIGA NARODÓWREPREZENTACJA MĘŻCZYZNSIATKÓWKA
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