Chicago szczęśliwe dla Polaków. Mija 7 lat od zaskakującego sukcesu siatkarzy

14 lipca 2019 roku w meczu o brązowy medal Ligi Narodów polscy siatkarze wygrali w Chicago z reprezentacją Brazylii 3:0. Biało-czerwoni przystąpili do tej konfrontacji bez trenera Vitala Heynena, który udał się do Zakopanego, by kontynuować zgrupowanie przed turniejem kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich Tokio 2020. Zastąpił go Jakub Bednaruk, który po triumfie w meczu o brąz, zdecydował się na przekazanie krążka na aukcję charytatywną.

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– Chciałem zrobić jedną rzecz. Ponieważ ja nie bardzo zasługuję na ten medal, chciałbym go oddać Fundacji Herosi na charytatywną aukcję – powiedział Bednaruk po wywalczeniu trzeciego miejsca w Lidze Narodów.

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Polscy siatkarze, którzy do Chicago polecieli w eksperymentalnym składzie, sprawili miłą niespodziankę, zdobywając brązowe medale. Był to trzeci sukces w tego typu imprezie w historii polskiej siatkówki, ale pierwszy w Lidze Narodów - rozgrywkach zainaugurowanych w 2018 roku. Wcześniej reprezentacja Polski zdobyła złoto (2012) oraz brąz (2011) Ligi Światowej.

Jednym z bohaterów turnieju finałowego w Wietrznym Mieście był przyjmujący Bartosz Bednorz. – Zawdzięczam to wszystkim tym, którzy nam kibicowali, wspierali nas i również moim bliskim. To jest także wasz medal! - powiedział po spotkaniu o trzecie miejsce Bednorz.

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W siódmą rocznicę spotkania polscy siatkarze przygotowują się do kolejnego turnieju Ligi Narodów... w Chicago. W pierwszym meczu zmierzą się z Bułgarami.

Transmisja TV i stream online meczu Polska - Bułgaria w środę od godz. 18:45 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i na Polsat Box Go oraz od godz. 19:00 w Polsacie.

psl, Polsat Sport