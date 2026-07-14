Reprezentant Polski znalazł nowy klub! Kontrakt do 2031 roku
Michał Skóraś został piłkarzem RC Lens, występującego na najwyższym szczeblu rozgrywkowym we Francji. Reprezentant Polski podpisał umowę, która ma obowiązywać do 2031 roku.
We wtorek 14 lipca na oficjalnej stronie RC Lens pojawił się komunikat dotyczący nowego nabytku zespołu rywalizującego na co dzień w Ligue 1. Do drużyny grającej na Stade Bollaert-Delelis dołączył Michał Skóraś. Umowa podpisana przez skrzydłowego ma obowiązywać do 2031 roku.
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- Profil Michała jest doskonale kompatybilny z Lens. Jego zamiłowanie do pracy i poczucie odpowiedzialności zespołowej pozostają w naszym DNA - powiedział dyrektor sportowy klubu Jean-Louis Leca, cytowany w komunikacie.
Ostatnio 26-latek był piłkarzem KAA Gent, natomiast wcześniej reprezentował Club Brugge. Większość polskich kibiców pamięta go natomiast z jego występów w barwach Lecha Poznań i reprezentacji naszego kraju. Skóraś z orłem na piersi wystąpił w 14 oficjalnych spotkaniach.
Warto przypomnieć, że RC Lens to obecnie jedna z najlepszych francuskich drużyn. Klub z Lens w poprzednim sezonie sięgnął po zwycięstwo w Pucharze Francji i zajął drugie miejsce w lidze, tracąc sześć punktów do Paris Saint-Germain.Przejdź na Polsatsport.pl