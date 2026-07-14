Reprezentant Polski znalazł nowy klub! Kontrakt do 2031 roku

We wtorek 14 lipca na oficjalnej stronie RC Lens pojawił się komunikat dotyczący nowego nabytku zespołu rywalizującego na co dzień w Ligue 1. Do drużyny grającej na Stade Bollaert-Delelis dołączył Michał Skóraś. Umowa podpisana przez skrzydłowego ma obowiązywać do 2031 roku.

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- Profil Michała jest doskonale kompatybilny z Lens. Jego zamiłowanie do pracy i poczucie odpowiedzialności zespołowej pozostają w naszym DNA - powiedział dyrektor sportowy klubu Jean-Louis Leca, cytowany w komunikacie.

Ostatnio 26-latek był piłkarzem KAA Gent, natomiast wcześniej reprezentował Club Brugge. Większość polskich kibiców pamięta go natomiast z jego występów w barwach Lecha Poznań i reprezentacji naszego kraju. Skóraś z orłem na piersi wystąpił w 14 oficjalnych spotkaniach.

Warto przypomnieć, że RC Lens to obecnie jedna z najlepszych francuskich drużyn. Klub z Lens w poprzednim sezonie sięgnął po zwycięstwo w Pucharze Francji i zajął drugie miejsce w lidze, tracąc sześć punktów do Paris Saint-Germain.

AA, Polsat Sport