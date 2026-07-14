Sukces polskiego trenera siatkarskiego. Klub zaoferował mu wieloletni kontrakt
Adam Swaczyna pozostanie na stanowisku pierwszego trenera zespołu VfB Friedrichshafen na kolejne trzy lata. Włodarze niemieckiego klubu zaoferowali Polakowi nowy kontrakt. Umowa wygasa dopiero w 2029 roku.
Kierownictwo zespołu znad Jeziora Bodeńskiego oficjalnie potwierdziło sukces w negocjacjach kontraktowych. Swaczyna powrócił do tej drużyny w 2024 roku w roli pierwszego trenera. Wcześniej, w latach 2017-2019, pracował tam jako asystent. Dyrektor Thilo Spaeth-Westerholt niezwykle ceni warsztat Polaka oraz docenia jego ogromny wpływ na postawę całego zespołu.
- Adam wprowadził do gry wiele drobnych korekt. Pomogły nam one w rozwoju, a awans do finału Pucharu Niemiec pokazał, dokąd możemy dojść. Mamy pełne zaufanie do jego pracy i chcemy iść tą drogą przez dłuższy czas. Nowa umowa do 2029 roku to dla nas doskonała wiadomość - przekazał działacz klubu.
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W marcu 2026 roku szkoleniowiec objął także stery w reprezentacji Austrii.
- Inne drużyny pytały o moje usługi, jednak zawsze miałem pewność, że moja misja w Friedrichshafen jeszcze nie dobiegła końca. Czuję potężną więź z tym klubem, miastem i kibicami. Chcę po prostu zdobywać tytuły i w ten sposób odwdzięczyć się za pełne zaufanie - przyznał 38-letni trener.
VfB Friedrichshafen ma w swojej gablocie aż 13 pucharów za mistrzostwo kraju. Ostatni triumf w lidze świętował jednak w sezonie 2014/2015. W walce o powrót na szczyt pomoże także inny Polak, Mateusz Czunkiewicz. Libero niedawno zaakceptował ofertę dołączenia do niemieckiej drużyny.Przejdź na Polsatsport.pl