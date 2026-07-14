Sukces polskiego trenera siatkarskiego. Klub zaoferował mu wieloletni kontrakt

Kierownictwo zespołu znad Jeziora Bodeńskiego oficjalnie potwierdziło sukces w negocjacjach kontraktowych. Swaczyna powrócił do tej drużyny w 2024 roku w roli pierwszego trenera. Wcześniej, w latach 2017-2019, pracował tam jako asystent. Dyrektor Thilo Spaeth-Westerholt niezwykle ceni warsztat Polaka oraz docenia jego ogromny wpływ na postawę całego zespołu.

- Adam wprowadził do gry wiele drobnych korekt. Pomogły nam one w rozwoju, a awans do finału Pucharu Niemiec pokazał, dokąd możemy dojść. Mamy pełne zaufanie do jego pracy i chcemy iść tą drogą przez dłuższy czas. Nowa umowa do 2029 roku to dla nas doskonała wiadomość - przekazał działacz klubu.

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W marcu 2026 roku szkoleniowiec objął także stery w reprezentacji Austrii.

- Inne drużyny pytały o moje usługi, jednak zawsze miałem pewność, że moja misja w Friedrichshafen jeszcze nie dobiegła końca. Czuję potężną więź z tym klubem, miastem i kibicami. Chcę po prostu zdobywać tytuły i w ten sposób odwdzięczyć się za pełne zaufanie - przyznał 38-letni trener.

VfB Friedrichshafen ma w swojej gablocie aż 13 pucharów za mistrzostwo kraju. Ostatni triumf w lidze świętował jednak w sezonie 2014/2015. W walce o powrót na szczyt pomoże także inny Polak, Mateusz Czunkiewicz. Libero niedawno zaakceptował ofertę dołączenia do niemieckiej drużyny.

ŁO, Polsat Sport