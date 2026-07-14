Tabela LN siatkarzy przed ostatnim turniejem fazy interkontynentalnej. Które miejsce zajmuje Polska?

Siatkówka

Czas na decydujące rozstrzygnięcia, jeśli chodzi o fazę interkontynentalną Ligi Narodów siatkarzy 2026. Jak wygląda tabela? Które miejsce zajmują polscy siatkarze?

Drużyna polskich siatkarzy w białych strojach sportowych z czerwonymi elementami pozuje do zdjęcia na boisku siatkarskim.
fot. FIVB
Tabela LN siatkarzy przed ostatnim turniejem fazy interkontynentalnej. Które miejsce zajmuje Polska?

Spotkania trzeciego tygodnia Ligi Narodów siatkarzy 2026 zostaną rozegrane w dniach 15-19 lipca. Osiemnaście reprezentacji podzielono na trzy grupy, które będą rywalizowały w trzech lokalizacjach. W każdym z turniejów zagra po sześć zespołów, a każda z ekip rozegra po cztery mecze. 

 

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Polscy siatkarze zagrają na turnieju w Chicago. Zmierzą się tam kolejno z Bułgarią, Brazylią, Francją oraz Stanami Zjednoczonymi.

 

grupa 7 (Belgrad, Serbia) Iran, Niemcy, Serbia, Słowenia, Turcja, Ukraina
grupa 8 (Chicago, USA) Brazylia, Bułgaria, Chiny, Francja, Polska, USA
grupa 9 (Osaka, Japonia) Argentyna, Belgia, Japonia, Kanada, Kuba, Włochy

 

Spotkania trzeciego tygodnia wyłonią ostateczną listę uczestników turnieju finałowego. Awansuje do niego osiem drużyn - siedem najlepszych drużyn w tabeli fazy zasadniczej oraz gospodarz. Turniej finałowy zostanie rozegrany w mieście Ningbo w Chinach w dniach 29 lipca - 2 sierpnia.

 

Jak wygląda tabela przed ostatnim turniejem fazy interkontynentalnej?

Aktualna tabela Ligi Narodów siatkarzy 2026:

Tabela Ligi Narodów siatkarzy 2026 po ostatnim turnieju fazy interkontynentalnej
BS, Polsat Sport
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LN siatkarzy: Polska - Bułgaria 15.07. Kto wygra?
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