Tragiczna informacja. Nie żyje mistrz Polski

Kompalla pochodził z Katowic i pierwsze hokejowe kroki stawiał właśnie w stolicy województwa śląskiego. Jako junior trzykrotnie wywalczył mistrzostwo Polski z Gwardią Katowice.

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Już jako senior również stanął na najwyższym stopniu podium. W 1958 roku dokonał tego z Górnikiem Katowice. Nieco później wyjechał do Niemiec i tam kontynuował karierę.

O śmierci byłego hokeisty poinformował jeden z jego niemieckich zespołów, Krefeld Pinguine.

"Josef Jupp Kompalla odszedł od nas w tę niedzielę. Jupp był kimś znacznie więcej niż mile widzianym gościem w Yayla Arenie. Był legendą, która przez dziesięciolecia kształtowała hokej na lodzie. Krefeldzki hokej będzie za Tobą tęsknił. Nasze myśli są z jego rodziną, przyjaciółmi i wszystkimi, którzy go znali. Spoczywaj w pokoju" - napisano w komunikacie klubu.

Po odwieszeniu kija na kołek Kompalla został sędzią. W trakcie kariery arbitra poprowadził blisko 2000 spotkań niemieckiej ligi oraz ponad 150 meczów międzynarodowych.

KP, Polsat Sport