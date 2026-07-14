Tragiczna informacja. Nie żyje mistrz Polski

Zimowe

Przykra informacja napłynęła z Niemiec. W wieku 90 lat zmarł Josef Kompalla. Mężczyzna był mistrzem Polski w hokeju, a po zakończeniu kariery uznanym arbitrem.

Pojedynczy znicz płonie w nocy na cmentarzu, emitując promieniście światło. W tle widoczne są rozmyte światła.
fot. PAP
Zmarł Josef Kompalla

Kompalla pochodził z Katowic i pierwsze hokejowe kroki stawiał właśnie w stolicy województwa śląskiego. Jako junior trzykrotnie wywalczył mistrzostwo Polski z Gwardią Katowice. 

 

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Już jako senior również stanął na najwyższym stopniu podium. W 1958 roku dokonał tego z Górnikiem Katowice. Nieco później wyjechał do Niemiec i tam kontynuował karierę. 

 

O śmierci byłego hokeisty poinformował jeden z jego niemieckich zespołów, Krefeld Pinguine.

 

"Josef Jupp Kompalla odszedł od nas w tę niedzielę. Jupp był kimś znacznie więcej niż mile widzianym gościem w Yayla Arenie. Był legendą, która przez dziesięciolecia kształtowała hokej na lodzie. Krefeldzki hokej będzie za Tobą tęsknił. Nasze myśli są z jego rodziną, przyjaciółmi i wszystkimi, którzy go znali. Spoczywaj w pokoju" - napisano w komunikacie klubu.

 

Po odwieszeniu kija na kołek Kompalla został sędzią. W trakcie kariery arbitra poprowadził blisko 2000 spotkań niemieckiej ligi oraz ponad 150 meczów międzynarodowych.

KP, Polsat Sport
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HOKEJJOSEF KOMPALLAZIMOWE
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